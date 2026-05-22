لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والتعليمية محافظ بورسعيد يستقبل وزيري التخطيط و الرياضة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بالديوان العام، وذلك في إطار زيارة ميدانية للمحافظة تهدف إلى متابعة عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية والتعليمية، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اعضاء مجلسي النواب والشيوخ و مدير مديرية الشباب والرياضة و عدد من القيادات

وتتضمن الزيارة تفقد سير العمل داخل استاد النادي المصري، ومتابعة المراحل التنفيذية المختلفة بالمشروع، بما يسهم في دعم البنية الرياضية وتطوير المنشآت التي تواكب تطلعات أبناء بورسعيد.

وزيري " التخطيط و الرياضة فى بورسعيد

كما تشمل الجولة زيارة عدد من المنشآت الجامعية والتعليمية، لمتابعة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاطلاع على الإمكانات المتاحة داخل تلك المنشآت، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب

وتأتي الزيارة في إطار توجهات الدولة نحو دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والتعليمية، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين