قرقاش: لابد من عودة مضيق هرمز إلى الوضع الطبيعي

قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي إن فرص الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق يتيح فتح مضيق هرمز متساوية، وحثّ طهران على عدم المبالغة في استخدام نفوذها خلال المفاوضات المتقطعة التي جرت في ظل وقف إطلاق النار الهش في حرب الشرق الأوسط.

وصرح أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، في منتدى GLOBSEC في براغ: "أضاع المسؤولون الإيرانيون العديد من الفرص على مر السنين بسبب ميلهم إلى المبالغة في تقدير قدراتهم. آمل ألا يكرروا ذلك هذه المرة"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف أن مضيق هرمز المحاصر، والذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي، محذراً من وقف إطلاق نار غير حاسم.

وقال قرقاش: "المفاوضات التي تهدف فقط إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار وتزرع بذور صراع آخر في المستقبل ليست ما نسعى إليه. وأعتقد أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى وضعه السابق، وأن يبقى ممراً مائياً دولياً".

مع تركيز المفاوضين الأمريكيين على احتمالية تطوير إيران لسلاح نووي، يقول قرقاش: "كان البرنامج النووي الإيراني مصدر قلقنا الثاني أو الثالث، أما الآن فهو مصدر قلقنا الأول"، مضيفا : "نرى أن إيران قادرة على استخدام أي سلاح في حوزتها، وهذا ما تعلمناه".

ووفقًا لقرقاش، استُهدفت الإمارات، بنحو 3300 طائرة مسيرة وصاروخ خلال أربعين يومًا من الحرب، بدءًا من 28 فبراير، ولم ينجح منها سوى 4% تقريبًا.