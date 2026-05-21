لا وقت للراحة.. المصري يستأنف تدريباته فى بورسعيد استعدادًا لكأس العاصمة

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليوم الخميس على ملعب فرع الأكاديمية البحرية بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد استعدادًا لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي

ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.



كان المصري قد خاض مساء أمس مباراته بالجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل وهي المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب وجمعته بنظيره فريق الأهلي وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد ليتوقف رصيد المصري عند النقطة الأربعين محتلًا بهم المركز الخامس في الترتيب النهائي لجدول المسابقة.