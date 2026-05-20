محافظ بورسعيد يوجه ببدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة لـ مساكن البنك الأصفر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة “مساكن البنك الأصفر”، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المناطق السكنية المختلفة تمهيدا لبدء أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ولمياء الجيار مدير إدارة وحدة الرصد الميداني.

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد لشرح حول أبرز احتياجات المنطقة، موجها بسرعة التنسيق لبدء أعمال رفع الكفاءة والتطوير، بما يشمل تحسين حالة الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الأرصفة وتطوير منظومة الإنارة، إلى جانب دعم أعمال التشجير والتجميل لإضفاء الطابع الحضاري على المنطقة.

أبو ليمون يؤكد أهمية تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة أول بأول، مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأحياء بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد.