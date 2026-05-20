بدون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بسطح مبنى إداري بشونة لتجميع الكرتون المستعمل

نشب، قبل قليل، حريق بسطح مبنى إداري تابع لشونة لتجميع الكرتون المستعمل بمحافظة بورسعيد، وتصاعدت ألسنة اللهب نتيجة الحريق.

وعلى الفور تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد عبد الله سعادة، بفريق من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث وصلت قوات الإطفاء وعدد من الضباط والجنود، وتبين تصاعد النيران بكثافة والأدخنة بصورة كبيرة، ما هدد بامتداد الحريق إلى الشونة بالكامل، خاصة مع وجود كميات من الكرتون سريع الاشتعال.





وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق باحترافية، حيث دفعت بسيارتين إطفاء حديثتين، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بصورة كاملة، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الشونة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وتبين مبدئيًا أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأسفر عن احتراق 2 سرير، وكاوتش سيارة، وبعض الأوراق، وذلك على مساحة تقدر بنحو 30 مترًا أعلى سطح المبنى الإداري.



وجرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، فيما تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.