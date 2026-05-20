الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: توسع صناعي بالمناطق الجديدة.. ومكتبي مفتوح للمستثمر الجاد

محافظ بورسعيد : مستمرون في توفير المناخ الجاذب للاستثمار ودعم المستثمر الجاد
محمد الغزاوى

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد رقم (134)، وذلك بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، و المستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار و المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد و أعضاء المجلس، في إطار المتابعة المستمرة لملفات الاستثمار والصناعة والعمل على تعزيز جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة ودعم مناخ الاستثمار

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة

وشهد الاجتماع التصديق على قرارات الجلسة السابقة، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات مجلس إدارة المنطقة الصناعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس سير العمل داخل المنطقة الصناعية

كما ناقش المجلس نحو 18 موضوعًا متنوعًا، شملت بحث إجراءات توفيق أوضاع عدد من المناطق والمنشآت، واستخراج وتجديد التراخيص والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض الموقف الإنشائي الحالي لعدد من توسعات المصانع والمشروعات الصناعية الجاري تنفيذها، فضلاً عن متابعة الموقف الخاص بالمصانع المتوقفة وسبل التعامل معها وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة

وتضمنت المناقشات كذلك بحث إقامة شبكة تقوية للهاتف المحمول داخل المنطقة الصناعية، بما يسهم في تحسين خدمات الاتصالات وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة للمستثمرين والعاملين، إلى جانب مناقشة تخصيص عدد من المخازن لخدمة مصانع المواد الغذائية والملابس وغيرها من الأنشطة الصناعية، بما يدعم احتياجات المصانع ويساهم في رفع كفاءة منظومة العمل والإنتاج

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية هو الجهة المفوضة باتخاذ القرارات الخاصة بالمنطقة الصناعية، بما يحقق سرعة الإنجاز والاستجابة الفورية لمتطلبات العمل، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات للمستثمرين

كما أوضح المحافظ أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المستثمر الجاد للاستماع إلى المقترحات وتذليل أية تحديات قد تواجه مسيرة العمل، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بالمناطق الجديدة وعلى رأسها منطقة "سلام مصر"، بما يعزز من حجم الاستثمارات الصناعية ويواكب خطط الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية الصناعية، بما يرسخ مكانة بورسعيد كمركز صناعي واستثماري واعد

