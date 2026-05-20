"قنصوة" يستقبل وزيرة التعليم والرياضة اليونانية لبحث سبل التعاون المشترك

نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صوفيا زاخاراكي، وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية، بحضور نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر واليونان، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف الدول الصديقة، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر ودول حوض البحر المتوسط تشهد تطورًا متناميًا في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر واليونان على وجه التحديد، وكذلك التعاون بين البلدين في تعزيز الشراكات الأكاديمية والعلمية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد حرص الوزارة على دفع هذه الشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين شعوب المنطقة.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على التوسع في البحث العلمي التطبيقي، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن، تنفيذًا لرؤية الدولة في تعظيم الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال دعم الابتكار، وتعظيم مساهمة البحث العلمي في توفير حلول علمية وتكنولوجية للتحديات التنموية في مختلف التخصصات.

وأشار الوزير إلى تكثيف الاهتمام بالربط بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة والإنتاج، وكذلك خلق حلقات تواصل بين الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومختلف الوزارات والجهات؛ لتلبية احتياجاتها البحثية في تخصصاتها، وتسريع التحول في مجال البحث العلمي نحو البحث العلمي التطبيقي، ودعم النتائج البحثية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وبحث الجانبان فرص التعاون في إنشاء مراكز بحثية مشتركة، وتطوير مشروعات بحثية تخدم عددًا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية بين البلدين، ويربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع البحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وما حققه الباحثون المصريون من تقدم في معدلات النشر الدولي بكبرى المجلات العلمية.

من جانبها، أشارت وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية إلى تطور مسارات التعاون الأكاديمي بين مصر واليونان خلال الفترة الأخيرة، لافتةً إلى مجالات التعاون بين الجامعات المصرية واليونانية، ومن بينها التعاون بين جامعة العاصمة وجامعة ديموقريطس اليونانية، فضلًا عن التعاون القائم مع الوزارة لبحث إنشاء فرع جامعة باتراس اليونانية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدةً حرص الجانب اليوناني على بحث المزيد من فرص التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي المصرية، بما يدعم تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين البلدين.

وأشادت الوزيرة بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

ومن جانبه، أكد نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة العمل على التنسيق المشترك ووضع آليات تنفيذية لدعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وناقش الجانبان توسيع التعاون مع الجانب اليوناني، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية مع الدول الأوروبية، المتمثل في توسيع الاستفادة من برامج ومبادرات التعاون الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج «هورايزون أوروبا» وبرنامج «إيراسموس بلس»، إلى جانب افتتاح مكتب دعم التعاون الأوروبي بالوزارة؛ بهدف دعم الباحثين المصريين، وتعزيز فرص المشاركة في المشروعات البحثية والبرامج الأكاديمية المشتركة مع المؤسسات الأوروبية.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتورة غادة عبدالباري، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

وحضر من الجانب اليوناني: جيورجوس كالانتزيس، الأمين العام للشؤون الدينية بوزارة التعليم اليونانية، وإيليني بالديمتسي، مستشارة وزيرة التعليم، وأنتا سكولا، معاون الأمين العام للشؤون الدينية، وإليفتيريا كاييري، السكرتير الأول للشؤون السياسية بسفارة اليونان بالقاهرة.

