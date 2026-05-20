قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إصلاح التعليم سيؤتي ثماره قريبًا
الصحة تستقدم فريقًا متخصصا من بيرو لإجراء جراحات أجنة دقيقة بمبرة المعادي
غيابات الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري
مدبولي: الدولة تبنت بقيادة الرئيس السيسي رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار
صحة النواب تفتح الملفات الطبية الشائكة وتناقش مشكلات المنظومة بالمحافظات
وزير التعليم: نظام البكالوريا خفف الضغوط النفسية والاجتماعية عن كاهل الأسر
محمود محيي الدين: التأثير الحقيقي للتعليم لا يتحقق إلا من خلال التفاعل المباشر مع المعلمين
مصر تعلن طرح سندات اجتماعية وتنموية دولية بمليار دولار للمرة الأولى بالشرق الأوسط
في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لتجربة سمع أحسن.. إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100
مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100
لمياء الياسين

أطلقت كاسيو سماعة أذن لاسلكية جديدة وهي earU ER-100، وذلك ضمن علامتها التجارية الجديدة earU.

تدعم السماعة الصوت اللاسلكي، وتحسين الصوت الرقمي، في تصميم عصري يُناسب نمط الحياة اليومية.

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100
 

تتميز سماعات الأذن earU ER-100 بتصميم مفتوح يلتف حول الأذن دون سد قناة الأذن. 

وتؤكد كاسيو أن هذا التصميم يقلل من الشعور بعدم الراحة، مثل الضغط والحرارة والتهيج، وهي أعراض شائعة في سماعات الأذن التقليدية. 

يبلغ وزن كل سماعة حوالي 8 جرامات بدون الملحقات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام لفترات طويلة.

وركزت كاسيو بشكل كبير على إعادة إنتاج الصوت الطبيعي. 

وأشارت الشركة إلى أن سماعات الأذن تجمع بين الصوت المحيط والصوت المُصحح رقميًا لتسهيل سماع الأصوات مع الحفاظ على إحساس أفضل بالاتجاه والمسافة. 

كما صُممت سماعات الأذن لتقليل تسرب الصوت وقمع الرنين غير المرغوب فيه الذي قد يؤدي إلى ضوضاء التغذية الراجعة.

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت من خلال تطبيق مخصص للهواتف الذكية. 

يقوم التطبيق بضبط مستويات الصوت تلقائيًا بعد تحليل حالة السمع، كما يتيح التبديل بين أوضاع الاستماع المصممة لأماكن مثل المكاتب والمطاعم والمساحات الخارجية وقاعات الاجتماعات.

إلى جانب وظيفة المساعدة السمعية، يمكن استخدام سماعات ER-100 كسماعات أذن لاسلكية عادية لتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات.

يدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.4 بالإضافة إلى برامج الترميز SBC وAAC وaptX. 

تتميز السماعات بمحرك ديناميكي بقطر 10 مم ومقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4.

تتميز البطارية بقدرتها على العمل لأكثر من 9.5 ساعات من الاستخدام المتواصل في وضع الاستماع، وأكثر من 14 ساعة في وضع البث.

كما تشير كاسيو إلى أن شحنها لمدة 10 دقائق يوفر حوالي 90 دقيقة من وقت الاستماع.

 

سعر وتوافر سماعات كاسيو ER-100

أكدت شركة كاسيو أن سماعات earU ER-100 ستُطرح للبيع في اليابان بسعر 49,940 ين ياباني (315 دولارًا أمريكيًا)، ابتداءً من 28 مايو، تحت علامتها التجارية الجديدة earU.

وتشمل الألوان المتاحة: ER-100PT-NB (أزرق داكن/أسود)، وER-100PT-WY (أبيض عاجي)، وER-100SH-WY (أبيض عاجي)، مع ملحقات مختلفة حسب الطراز.

في الوقت الحالي، يبدو أن جهاز ER-100 يقتصر على السوق اليابانية. لذا، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم طرحه في أسواق أخرى.

سماعات الأذن الصوت اللاسلكي دام سماعات ER 100 تقنية بلوتوث وقت الاستماع إجراء المكالمات تقنية بلوتوث 54

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

الدولار

ضبط 14 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

صورة أرشيفية

إزالة 10 حالات تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية

صورة أرشيفية

مصادرة 7 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر قبل طرحها للبيع فى الأسواق بالغربية

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد