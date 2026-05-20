لتجربة سمع أحسن.. إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت كاسيو سماعة أذن لاسلكية جديدة وهي earU ER-100، وذلك ضمن علامتها التجارية الجديدة earU.

تدعم السماعة الصوت اللاسلكي، وتحسين الصوت الرقمي، في تصميم عصري يُناسب نمط الحياة اليومية.

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100

تتميز سماعات الأذن earU ER-100 بتصميم مفتوح يلتف حول الأذن دون سد قناة الأذن.

وتؤكد كاسيو أن هذا التصميم يقلل من الشعور بعدم الراحة، مثل الضغط والحرارة والتهيج، وهي أعراض شائعة في سماعات الأذن التقليدية.

يبلغ وزن كل سماعة حوالي 8 جرامات بدون الملحقات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام لفترات طويلة.

وركزت كاسيو بشكل كبير على إعادة إنتاج الصوت الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى أن سماعات الأذن تجمع بين الصوت المحيط والصوت المُصحح رقميًا لتسهيل سماع الأصوات مع الحفاظ على إحساس أفضل بالاتجاه والمسافة.

كما صُممت سماعات الأذن لتقليل تسرب الصوت وقمع الرنين غير المرغوب فيه الذي قد يؤدي إلى ضوضاء التغذية الراجعة.

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت من خلال تطبيق مخصص للهواتف الذكية.

يقوم التطبيق بضبط مستويات الصوت تلقائيًا بعد تحليل حالة السمع، كما يتيح التبديل بين أوضاع الاستماع المصممة لأماكن مثل المكاتب والمطاعم والمساحات الخارجية وقاعات الاجتماعات.

إلى جانب وظيفة المساعدة السمعية، يمكن استخدام سماعات ER-100 كسماعات أذن لاسلكية عادية لتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات.

يدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.4 بالإضافة إلى برامج الترميز SBC وAAC وaptX.

تتميز السماعات بمحرك ديناميكي بقطر 10 مم ومقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4.

تتميز البطارية بقدرتها على العمل لأكثر من 9.5 ساعات من الاستخدام المتواصل في وضع الاستماع، وأكثر من 14 ساعة في وضع البث.

كما تشير كاسيو إلى أن شحنها لمدة 10 دقائق يوفر حوالي 90 دقيقة من وقت الاستماع.

سعر وتوافر سماعات كاسيو ER-100

أكدت شركة كاسيو أن سماعات earU ER-100 ستُطرح للبيع في اليابان بسعر 49,940 ين ياباني (315 دولارًا أمريكيًا)، ابتداءً من 28 مايو، تحت علامتها التجارية الجديدة earU.

وتشمل الألوان المتاحة: ER-100PT-NB (أزرق داكن/أسود)، وER-100PT-WY (أبيض عاجي)، وER-100SH-WY (أبيض عاجي)، مع ملحقات مختلفة حسب الطراز.

في الوقت الحالي، يبدو أن جهاز ER-100 يقتصر على السوق اليابانية. لذا، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم طرحه في أسواق أخرى.