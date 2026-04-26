بقدرة شحن تصل لـ72 ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

لطالما حققت شركة شاومي نجاحاً ملحوظاً في سوق سماعات الأذن اللاسلكية، ويبدو أنها باتت مستعدة أخيراً لتجربة شيء مختلف.

وتشير قوائم البيع بالتجزئة الأولية إلى أن أول سماعات رأس تغطي الأذن بالكامل من إنتاجها قد تكون قريبة.

سماعات Redmi Buds

تستخدم سماعات الرأس مشغلات مطلية بالتيتانيوم بقطر 40 مم، وتتميز باستجابة ترددية تتراوح من 20 هرتز إلى 40 كيلوهرتز.

كما تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 42 ديسيبل.

وتعتمد السماعات على تقنية بلوتوث 5.4 للاتصال اللاسلكي، بالإضافة إلى منفذ USB-C للاستماع السلكي بزمن استجابة منخفض.

يذكر الإعلان أن عمر البطارية يصل إلى 72 ساعة مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشط، وهو رقم ممتاز، خاصةً بهذا السعر.

ووفقًا للمسرّب رونالد كوانت، تبلغ سعة البطارية 500 مللي أمبير/ساعة.

بالحديث عن السعر، لا يزال هناك تفاوتٌ طفيفٌ بحسب العرض. يُعرض على موقع لازادا بسعر 3299 بيزو فلبيني، أي ما يعادل حوالي 55 دولارًا أمريكيًا بعد الخصم.

بينما يُعرض في موقع آخر بسعرٍ أقل بكثير، حوالي 36 دولارًا، ولكن يبدو أن هذا السعر مخصصٌ للطلبات الكبيرة، لذا من غير المرجح أن يدفعه المشترون العاديون.

على أي حال، من الواضح أنه يندرج ضمن فئة المنتجات الاقتصادية، وليس منافسًا للمنتجات الفاخرة.

ميزات سماعات الرأس

من المتوقع أن تتوفر سماعات الرأس عند إطلاقها باللونين الأسود الداكن والأبيض الرملي.

ويُذكر أن اللون الأزرق الضبابي سيُطرح لاحقًا.

وقد رسّخت شاومي سمعةً طيبةً بفضل سلسلة سماعات Redmi Buds التي تُركز على تقديم قيمة ممتازة.

وإذا ما سارت هذه السماعات على النهج نفسه، فقد تُصبح خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن سماعات رأس لاسلكية مانعة للضوضاء بأسعار معقولة.