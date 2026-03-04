قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن تصل لـ40ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

مواصفات سماعات موتو بودز 2 بلس
مواصفات سماعات موتو بودز 2 بلس
لمياء الياسين

كشفت شركة موتورولا عن سماعتين لاسلكيتين جديدتين في مؤتمر MWC 2026 ضمن منظومة Moto Things. 

الطرازان الجديدان هما Moto Buds 2 Plus و Moto Buds 2. تتميز كلتا السماعتين بأداء صوتي قوي، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزات ذكية في تصميم صغير الحجم بألوان بانتون.

مواصفات سماعات موتو بودز 2 بلس


مواصفات سماعات موتو بودز 2 بلس

صُممت سماعات Moto Buds 2 Plus للمستخدمين الذين يتنقلون بين العمل والمكالمات والترفيه طوال اليوم. وتستخدم هذه السماعات تقنية الصوت من Bose، المُعدّة لتقديم صوت متوازن وغني بالتفاصيل.


تتميز هذه السماعات بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم لتوفير صوت جهير أعمق، ومحركات Knowles متوازنة لتحسين الوضوح والدقة.

 تدعم السماعات تقنية الصوت عالي الدقة مع برنامج ترميز الصوت عالي الوضوح منخفض التأخير (LHDC) لتشغيل لاسلكي عالي الجودة. كما تتضمن تقنية الصوت المكاني لخلق تجربة صوتية غامرة.


سماعات موتو بودز 2

لتقليل عوامل التشتيت، تتضمن سماعات Moto Buds 2 Plus خاصية إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي (ANC). تساعد هذه الخاصية على حجب الضوضاء الخارجية أثناء العمل أو السفر. أما بالنسبة للمكالمات، فتستخدم السماعات ستة ميكروفونات مع خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة ونسبة إشارة إلى ضوضاء عالية لتقديم صوت أكثر وضوحًا. 


تصل مدة تشغيل البطارية إلى 9 ساعات بشحنة واحدة، مع إمكانية تشغيل تصل إلى 40 ساعة عند استخدام علبة الشحن. تدعم سماعات الأذن خاصية الاتصال المزدوج، مما يسمح لها بالبقاء متصلة بجهازين في الوقت نفسه.

 يمكن للمستخدمين التنقل بين الكمبيوتر المحمول والهاتف دون الحاجة إلى إعادة الاتصال. تتيح ميزة مشاركة الصوت توصيل زوجين من سماعات Moto Buds 2 Plus بهاتف واحد للاستماع معًا. كما تعمل خاصية استشعار الارتداء على إيقاف الصوت مؤقتًا تلقائيًا عند إزالة سماعات الأذن.


صُممت سماعات Moto Buds 2 للاستخدام اليومي. وهي مزودة بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم ومحركات مغناطيسية مستوية دقيقة بقطر 6 مم، وتدعم الصوت عالي الدقة بتقنية LHDC. كما تدعم الصوت المكاني لتجربة استماع أكثر مغامرة.


تتضمن هذه السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي التي تصل إلى 55 ديسيبل، بالإضافة إلى وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدمين بسماع محيطهم عند الحاجة. كما تحتوي على ستة ميكروفونات مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء المحيطة لإجراء مكالمات صوتية واضحة.

ميزات سماعات Moto Buds 2

تدعم سماعات Moto Buds 2 الاتصال المزدوج وتستخدم تقنية Bluetooth 6.0 لتحسين الاتصال وزيادة السرعة. كما يوفر تطبيق Moto Buds وضعًا للألعاب يقلل من تأخير الصوت. على أجهزة موتورولا المدعومة،

يبدأ سعر سماعات Moto Buds 2 من 79 يورو.

سماعات Moto Buds 2 Plus سماعات Moto Buds 2 سماعات الأذن الكمبيوتر المحمول تطبيق Moto Buds شركة موتورولا

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

