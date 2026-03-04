موتورولا تكشف رسميًا عن Razr Fold .. هاتف قابل للطي ببطارية 6000 مللي أمبير وشحـن 80 وات

كشفت تقارير تقنية – من بينها Liliputing و9to5Google – أن موتورولا أعلنت بشكل كامل عن هاتفها القابل للطي الجديد Razr Fold بتصميم Book‑Style، أي الطي الأفقي على شكل كتاب، لينافس هواتف مثل Galaxy Z Fold وHonor Magic V6 في فئة الهواتف القابلة للطي كبيرة الشاشة.

أوضحت هذه التقارير أن الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياس 6.6 بوصة بدقة 2520×1080 بكسل ومعدل تحديث حتى 165 هرتز، إلى جانب شاشة داخلية رئيسية قياس 8.1 بوصة بدقة 2484×2232 بكسل من نوع LTPO مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم تقنيات HDR10+ وDolby Vision لعرض محتوى عالي الديناميكية.

معالج Snapdragon 8 Gen 5 مع حتى 16 جيجابايت رام

أشارت المعلومات المنشورة إلى أن Motorola Razr Fold يعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 5 من كوالكوم، وليس نسخة Elite، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين حتى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0 بحسب بعض الأسواق.

أكدت التقارير أن الهاتف يعمل بواجهة Hello UI المبنية على أندرويد 16، مع وعد بدعم برمجي يصل إلى سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، ما يضعه في نفس مستوى التزام الشركات الكبرى في سوق الأندرويد فيما يخص فترة الدعم الطويلة.

كاميرات خلفية ثلاثية مع تركيز على جودة الصور والفيديو

أوضحت مواقع متخصصة أن Razr Fold يضم منظومة كاميرات خلفية ثلاثية، تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري (تيليفوتو) بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة جدًا Ultra‑wide بدقة 50 ميجابكسل، مع حديث تقارير أخرى عن حصول الكاميرا على تقييم مرتفع في اختبارات DXOMARK بفضل جودة التفاصيل وأداء الإضاءة المنخفضة.

أشارت هذه التقارير إلى أن موتورولا تستهدف بهذه التشكيلة تقديم تجربة تصوير أقرب إلى الهواتف الرائدة التقليدية، دون التضحية بجودة الكاميرا لصالح النحافة، وهي نقطة ركّزت عليها Liliputing وتقارير أخرى عند المقارنة مع بعض الهواتف القابلة للطي الأرفع سمكًا في السوق.

بطارية سيليكون‑كربون 6000 مللي أمبير وشحن 80 وات

أكدت Liliputing ومنصات أخرى أن واحدة من أبرز نقاط Razr Fold هي البطارية، حيث يعتمد الهاتف على بطارية سيليكون‑كربون بسعة 6000 مللي أمبير، موزعة على خليتين داخل نصفي الجهاز القابل للطي، مع الحفاظ على سُمك يبلغ حوالي 4.6 ملم عند الفتح و9.9 ملم عند الطي.

أوضحت هذه المصادر أن الهاتف يدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 80 وات عبر تقنية TurboPower، وشحنًا لاسلكيًا حتى 50 وات، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقدرة 5 وات، مع تأكيد موتورولا أن 12 دقيقة من الشحن يمكن أن توفّر ما يصل إلى 12 ساعة استخدام في بعض سيناريوهات التشغيل.

مقاومة محسنة للعوامل الخارجية وسعر مرتفع في الفئة العليا

أشارت التقارير إلى أن Razr Fold يأتي بتصنيفي حماية IP48 وIP49 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء من زوايا مختلفة، مع ألوان مثل Blackened Blue وLily White، وتصميم مفصلة محسّن لتقليل ظهور ثنية الشاشة الداخلية وتحسين تجربة الفتح والإغلاق.

أكدت 9to5Google ومصادر أخرى أن السعر في أوروبا يبلغ 1999 يورو مع تضمين قلم Motorola Pen Ultra في العلبة، بينما لم تُعلن بعد أسعار رسمية لبقية المناطق، لكن التوقعات تشير إلى نطاق بين 1800 و2000 دولار في الأسواق الأخرى، ما يضع Razr Fold مباشرة في منافسة مع أفضل الهواتف القابلة للطي المتاحة حاليًا.