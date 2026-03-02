ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفً Edge 70 Fusion إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Edge 70 Fusion المتوقع إطلاقه في السادس من مارس

هاتف Motorola Edge 70 Fusion

أشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع وسيأتي بنظام Android 16 مع واجهة Hello UX. كما التزمت موتورولا بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، ما يعني فعلياً دعمه حتى إصدار Android 19.

سيأتي الهاتف مزودًا بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى حماية شاشة من زجاج Gorilla Glass 7i و تشمل الميزات الأخرى المؤكدة دعم تقنية NFC وتقنية Bluetooth 6.0. مع هذه الإضافات، يبدو أن هاتف Edge 70 Fusion يُطرح كخيار متكامل ضمن فئة الهواتف المتوسطة المتميزة، وليس مجرد جهاز يركز على الأداء العالي.

ميزات هاتف Motorola Edge 70 Fusion

ميزات هاتف Motorola Edge 70 Fusion

من جانبها أكدت موتورولا بالفعل العديد من الميزات التقنية البارزة لهاتف Edge 70 Fusion. ويُقال إنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا أساسية من سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS).

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل إضافة إلى أن أغلب كاميرات الهاتف تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية رباعياً في واجهته الأمامية، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. تصل ذروة سطوعها إلى 5200 شمعة، وتوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 96.2%، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10+، وحماية العين من SGS، وتقنية اللمس الذكي بالماء 3.0.

سيأتي هاتف Edge 70 Fusion مزودًا ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 68 واط، مع الحفاظ على تصميم نحيف بسماكة 7.99 ملم.