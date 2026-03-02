قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفً Edge 70 Fusion إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف  Edge 70 Fusion المتوقع إطلاقه في السادس من مارس 

هاتف Motorola Edge 70 Fusion 

أشارت التسريبات إلى أن  الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع  وسيأتي بنظام Android 16 مع واجهة Hello UX. كما التزمت موتورولا بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، ما يعني فعلياً دعمه حتى إصدار Android 19.
سيأتي الهاتف مزودًا بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى حماية شاشة من زجاج Gorilla Glass 7i و تشمل الميزات الأخرى المؤكدة دعم تقنية NFC وتقنية Bluetooth 6.0. مع هذه الإضافات، يبدو أن هاتف Edge 70 Fusion يُطرح كخيار متكامل ضمن فئة الهواتف المتوسطة المتميزة، وليس مجرد جهاز يركز على الأداء العالي.

ميزات هاتف Motorola Edge 70 Fusion 

ميزات هاتف Motorola Edge 70 Fusion 

من جانبها أكدت موتورولا بالفعل العديد من الميزات التقنية البارزة لهاتف Edge 70 Fusion. ويُقال إنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا أساسية من سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS). 

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل إضافة إلى أن أغلب كاميرات الهاتف تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.
يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية رباعياً في واجهته الأمامية، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. تصل ذروة سطوعها إلى 5200 شمعة، وتوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 96.2%، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10+، وحماية العين من SGS، وتقنية اللمس الذكي بالماء 3.0.

سيأتي هاتف Edge 70 Fusion مزودًا ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 68 واط، مع الحفاظ على تصميم نحيف بسماكة 7.99 ملم. 

هاتف Edge 70 Fusion شركة موتورولا نظام Android Android 19 شحن سريع كاميرا أمامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

