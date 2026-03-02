مينا ماهر يعلق على تصدر الزمالك الدوري الممتاز: الكبير رجع مكانه

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك فوق

والباقي تحت بيحسبهاوالكبير رجع مكانه وإحنا الملوك.. إحنا الزمالك ".

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.