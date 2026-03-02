الذكاء الاصطناعي في قلب الضربة.. تقرير يكشف دور "كلود" في العملية ضد إيران

في مفارقة لافتة داخل واشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" التابعة لشركة Anthropic لعبت دورا في دعم تقييمات استخباراتية خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بوقف استخدام نماذج الشركة بدعوى أنها تشكل "خطرا على الأمن القومي".



ووفقا للتقرير، استعانت أنظمة القيادة المركزية الأمريكي بالحوسبة السحابية لإجراء تحليلات فورية للبيانات، شملت تقييم أهداف محتملة ومحاكاة سيناريوهات ميدانية في الوقت الحقيقي، ضمن العملية العسكرية.



خلاف أخلاقي مع البنتاجون



الخلاف بين الإدارة الأمريكية وAnthropic لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يمتد إلى ما تسميه الشركة "الذكاء الاصطناعي الدستوري"، وهو نهج يدمج اعتبارات أخلاقية وقيمًا ديمقراطية في تصميم النماذج.



وخلال مفاوضات سابقة مع وزارة الدفاع، رفضت الشركة السماح باستخدام تقنيتها لاتخاذ قرارات قتل تلقائية دون إشراف بشري أو في برامج مراقبة جماعية، وهو ما اعتبرته الإدارة تمردًا على متطلبات الأمن القومي.



منافسة محتدمة في سوق الذكاء الاصطناعي العسكري



في المقابل، عززت شركات منافسة حضورها داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية، فقد وسعت OpenAI نطاق استخدام نماذجها في البيئات الحكومية، كما برزت شركة xAI بأداتها "Grok" التي توصف بأنها أقل تقييدا من حيث الضوابط الأخلاقية.



ويشير التقرير إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة بعمق في بنى تحليل البيانات التابعة لشركات متعاقدة مع البنتاغون، ما يجعل التخلي عنها عملية معقدة قد تستغرق شهورا.



سباق عالمي على “عقل” ساحة المعركة



استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري ليس جديدا؛ فقد أطلق البنتاغون عام 2017 مشروع Project Maven لتحليل تسجيلات الطائرات المسيرة، وفي إسرائيل، طورت وحدات عسكرية أنظمة تحليل بيانات واسعة النطاق داخل إطار الجيش، أبرزها وحدة 8200.



