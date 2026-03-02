سقطت عنه صفة المقاومة.. إليسا تعبر عن استياءها بسبب تضامن حزب الله مع إيران

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن حزنها بسبب تضامن حزب الله مع إيران، بعد هجمات العدوان الأمريكي- الإسرائيلي.

إليسا

وكتبت إليسا عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي X: "دور الحكومة اليوم تكون حازمة، مطلوب قررات تحمي أرواح اللبنانيين من حزب سقطت عنه صفة المقاومة وصار حزب إرهابي بإمتياز".

ووجهت الفنانة إليسا رسالة إلى جماهير الدول العربية بعد الأحداث الأخير لها وضرب ايران القواعد الأمريكية.

وكتبت إليسا من خلال حسابها الشخصي اكس :" ‏قلوبنا مع دول الخليج وشعوبها بوجه أي اعتداء بيهدد أمنها واستقرارها. والتضامن اليوم واجب ومسؤولية. الله يحفظ كل الأوطان ويبعد عنها كل سوء.