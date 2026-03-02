قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريال مدريد يضع لاعب دورتموند على رأس أهدافه لتعزيز الدفاع الموسم المقبل

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني الاستعداد لسوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، مع التركيز على تدعيم خط الدفاع، في ظل احتمالية رحيل بعض اللاعبين الأساسيين، على رأسهم النمساوي دافيد ألابا، وغموض مستقبل الألماني أنطونيو روديجر.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدافع الألماني نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند، يتصدر حاليًا قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، نظرًا لعقده الممتد حتى يونيو 2027، ما يجعله خيارًا طويل الأمد لتعزيز الدفاع الملكي.

وكان ريال مدريد قد درس عدة بدائل أخرى، من بينها الفرنسي ويليام ساليبا الذي مدد عقده مع آرسنال، ودايوت أوباميكانو الذي جدد ارتباطه مع بايرن ميونخ، بينما لم يقتنع النادي بمستوى إبراهيما كوناتي بالشكل الكافي.

يُعد شلوتربيك الخيار المفضل بفضل مستواه في الدوري الألماني وخبراته المتزايدة، إضافة إلى قدرته على الاندماج سريعًا مع دفاع الفريق الإسباني.

ويتمتع ريال مدريد بعلاقة قوية مع إدارة بوروسيا دورتموند، ما يمنحه ميزة في مفاوضات التعاقد، خصوصًا بعد صفقات ناجحة سابقة، أبرزها انتقال الإنجليزي جود بيلينجهام إلى مدريد في صيف 2023 مقابل 103 ملايين يورو، رغم وجود عروض أعلى من أندية أخرى.

كما أن تاريخ التعاون المستمر بين الناديين، والعلاقات الشخصية المميزة بين فلورنتينو بيريز ومسؤولي دورتموند، يعزز فرص إتمام الصفقة، في ظل سعي ريال مدريد لتجديد خط دفاعه وضمان استمرارية المنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

الاحتلال

الاحتلال يتلقى إمدادات من جهات غير معلومة محملة بالأسلحة والذخيرة

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي: هذه ليست حرباً لتغيير النظام في إيران لكن النظام يتغير

خامنئي

معركة الخلافة في إيران بعد اغتيال خامنئي .. من سيقود الجمهورية الإسلامية؟

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

