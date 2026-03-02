ريال مدريد يضع لاعب دورتموند على رأس أهدافه لتعزيز الدفاع الموسم المقبل

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني الاستعداد لسوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، مع التركيز على تدعيم خط الدفاع، في ظل احتمالية رحيل بعض اللاعبين الأساسيين، على رأسهم النمساوي دافيد ألابا، وغموض مستقبل الألماني أنطونيو روديجر.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدافع الألماني نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند، يتصدر حاليًا قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، نظرًا لعقده الممتد حتى يونيو 2027، ما يجعله خيارًا طويل الأمد لتعزيز الدفاع الملكي.

وكان ريال مدريد قد درس عدة بدائل أخرى، من بينها الفرنسي ويليام ساليبا الذي مدد عقده مع آرسنال، ودايوت أوباميكانو الذي جدد ارتباطه مع بايرن ميونخ، بينما لم يقتنع النادي بمستوى إبراهيما كوناتي بالشكل الكافي.

يُعد شلوتربيك الخيار المفضل بفضل مستواه في الدوري الألماني وخبراته المتزايدة، إضافة إلى قدرته على الاندماج سريعًا مع دفاع الفريق الإسباني.

ويتمتع ريال مدريد بعلاقة قوية مع إدارة بوروسيا دورتموند، ما يمنحه ميزة في مفاوضات التعاقد، خصوصًا بعد صفقات ناجحة سابقة، أبرزها انتقال الإنجليزي جود بيلينجهام إلى مدريد في صيف 2023 مقابل 103 ملايين يورو، رغم وجود عروض أعلى من أندية أخرى.

كما أن تاريخ التعاون المستمر بين الناديين، والعلاقات الشخصية المميزة بين فلورنتينو بيريز ومسؤولي دورتموند، يعزز فرص إتمام الصفقة، في ظل سعي ريال مدريد لتجديد خط دفاعه وضمان استمرارية المنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.