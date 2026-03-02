قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
فن وثقافة

جهاد حسام الدين.. قلب ممزق بين أخ مظلوم وآخر مدان في إفراج

تقدّم جهاد حسام الدين في شخصية عايدة واحدة من أكثر الشخصيات إيلاماً وتعقيداً، فهي لا تعيش صراعاً مع الآخرين بقدر ما تخوض معركة صامتة داخل قلبها، بين أخ عاد من السجن مظلوماً، وآخر انتهت حياته على حبل المشنقة بعد أن اعترف بجريمة هزت كيان العائلة، وذلك ضمن أحداث مسلسل "إفراج" الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.
عايدة تقف في منطقة رمادية قاسية، فهي تتعاطف بصدق مع عباس، ترى فيه الأخ الذي سُلبت منه حياته ظلماً، الرجل الذي خرج من السجن محملاً بالخسارات والندوب. تشفق عليه، وتحاول أن تسانده، وأن تعيد ترميم ما يمكن ترميمه من روحه المنكسرة. لكنها في الوقت ذاته أخت لعوف، الأخ الذي أخطأ، بل ارتكب الخطيئة الأكبر، ومع ذلك يظل أخاها من دمها.
يتجلّى ذروة هذا الصراع في المشهد الذي تبكي فيه عايدة بحرقة، بينما يواجهها عباس بكلمات تقطر ألماً ومرارة. حين يقول لها "كنتي عايزة تزغرطيله وتاخديه في حضنك؟ اللي خلى الفرحة ما تدخلش بابك وكبرك قبل الأوان وظلمني أنا؟ أنا أخوكي يا عايدة، اللي عاش طول عمره ياخدك في حضنه ويعوضك حنان أبوكي اللي مات."
هذه المواجهة لا تضع عايدة في موقف الاتهام فحسب، بل تمزقها من الداخل. فهي لا تستطيع أن تنكر حزنها على عوف، ولا يمكنها في الوقت نفسه أن تتجاهل حجم الألم الذي يعيشه عباس. وهو ما عبرت عنه جهاد حسام الدين بكل صدق ودون مبالغة.
مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

