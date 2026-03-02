طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد

وجه الطفل سيف، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها علينا؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، بأن هذا السؤال مهم جدا حتى أن الكبار يسألونه لمعرفة إجابته، منوها أننا نفهم هذه المسألة بشكل خطأ، فالله يعلم الفعل من قبل ما يفعله المسلم لأنه واسع العلم والدراية.

وأشار إلى أن الله تعالى واسع العلم ويعلم كل شئ، وليس هذا معناه أنه يجبر العبد على فعل شئ، كما أن العبد لا يعرف أصلا أن هذا الفعل قد كتبه الله عليه، وكذلك أن العبد يفعل ما يريده كيفما يشاء بحريته وليس مجبرا على فعله.

وتابع: الله لا يأمر بشئ سيئ لقوله "قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ" فالله يأمرنا بكل شئ جميل، ولو أجبرنا على فعل شئ لما كانت هناك أوامر ونواهي، ولم يكن هناك ثواب ولا عقاب.

كما أن الله تعالى أرسل إلينا رسل وأنزل كتب، وأرشدنا إلى طريق الخير وحذرنا من طريق الشر، وأرشدنا إلى التوبة بعد الخطأ، ويقبل التائبين ويغفر الذنوب.

واستشهد بقوله تعالى "سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ".

وذكر أن الصحابة سألوا النبي وقالوا له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فالنبي قال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قرأ قول الله "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ" فلا يصح أن نقول بعد ذلك: لو كان مكتوب علينا مكناش عملنا أو احنا مجبرين فنسيب نفسنا بقى.