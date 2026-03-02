تسبب متاعب متعددة .. اكتشف أسباب البواسير ومضاعفاتها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة البواسير وتسبب لهم الكثير من المعاناة والمضاعفات الخطيرة ولكن يمكن تجنب كل هذا إذا عرفنا الأسباب وتم الابتعاد عنها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب البواسير والمضاعفات الناتجة عن إهمال علاجها.

اسباب البواسير

يؤدي الضغط الزائد على الأوردة في فتحة الشرج أو المستقيم، بالإضافة إلى اضطرابات حركة الأمعاء، إلى الإصابة بالبواسير ويؤدي هذا الضغط والتهيج إلى تورم والتهاب الأوردة.

بعض الأنشطة أو الحالات التي تسبب الضغط وتؤدي إلى أو تفاقم البواسير هي:

بذل جهد كبير للتبرز .

بذل جهد كبير لرفع أشياء ثقيلة أو رفع الأثقال.

الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

يعاني من الإمساك المزمن أو الإسهال.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

الحمل.

زيادة الوزن او السمنة.

ما هي مضاعفات البواسير

قد تكون البواسير مزعجة ومؤلمة، لكنها لا تُسبب عادةً مشاكل خطيرة ونادرًا ما يُصاب الأشخاص المصابون بالبواسير بما يلي:

فقر الدم.

جلطات دموية في البواسير الخارجية متخثرة.

عدوى.

زوائد جلدية.

البواسير المختنقة.

تقطع عضلات الشرج تدفق الدم إلى البواسير الداخلية المتدلية.