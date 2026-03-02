قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
مرأة ومنوعات

تسبب متاعب متعددة .. اكتشف أسباب البواسير ومضاعفاتها

البواسير
البواسير
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة البواسير وتسبب لهم الكثير من المعاناة والمضاعفات الخطيرة ولكن يمكن تجنب كل هذا إذا عرفنا الأسباب وتم الابتعاد عنها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب البواسير والمضاعفات الناتجة عن إهمال علاجها.

اسباب البواسير

يؤدي الضغط الزائد على الأوردة في فتحة الشرج أو المستقيم، بالإضافة إلى اضطرابات حركة الأمعاء، إلى الإصابة بالبواسير ويؤدي هذا الضغط والتهيج إلى تورم والتهاب الأوردة.

بعض الأنشطة أو الحالات التي تسبب الضغط وتؤدي إلى أو تفاقم البواسير هي:

بذل جهد كبير للتبرز .

بذل جهد كبير لرفع أشياء ثقيلة أو رفع الأثقال.

الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

يعاني من الإمساك المزمن أو الإسهال.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

الحمل.

زيادة الوزن او السمنة.

ما هي مضاعفات البواسير

قد تكون البواسير مزعجة ومؤلمة، لكنها لا تُسبب عادةً مشاكل خطيرة ونادرًا ما يُصاب الأشخاص المصابون بالبواسير بما يلي:

فقر الدم.

جلطات دموية في البواسير الخارجية متخثرة.

عدوى.

زوائد جلدية.

البواسير المختنقة. 

تقطع عضلات الشرج تدفق الدم إلى البواسير الداخلية المتدلية.

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

