مجمع كهنة ديرمواس ودلجا يبحث ترتيبات الخدمة الرعوية في الصوم الكبير

عقد مجمع كهنة إيبارشية ديرمواس ودلجا، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية الشهيد مار جرجس والقديس القوي الأنبا موسى بديرمواس، بحضور نيافة الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية.

تاريخ الصوم الكبير

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "تاريخ الصوم الكبير"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع متابعة أنشطة الكنائس المختلفة، والاطمئنان على انتظام الاجتماعات والخدمات الروحية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الرعوية خلال فترة الصوم الكبير، بما يسهم في دعم الحياة الروحية لأبناء الإيبارشية والاستعداد الجيد لفترة الأعياد المقبلة.