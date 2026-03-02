خالد الجندي: القرآن يعلّمنا كيف نستعد لمراحل الشدة والخير في الحياة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تفسير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك؛ يحمل دروسًا عميقة في الإدراك والصبر والتخطيط للمستقبل.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الإثنين، أن كلمة "الذكر" في النص القرآني تحمل معنى التذكّر والإدراك العميق، وليس مجرد التذكر السطحي، فهي تعكس حالة الرجل الذي بذل جهدًا عقليًا لفهم تفاصيل رؤياه وربطها بالأحداث الماضية، مؤكدًا أن الله هو الذي يذكر الإنسان بما يحتاجه.

وأشار الجندي إلى أن مصطلح "أمة" هنا يشير إلى فترة زمنية، حيث جاء في سياق الرؤيا أن “الملك رأى سبع بقرات سمان تأكلهن سبع بقرات هزيلة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة، وهو ما يرمز إلى سبع سنوات رخاء تليها سبع سنوات قحط”؛ مما يعطي دلالة على التنبؤ بالمستقبل وكيفية الاستعداد له.

وأكد أن الرمزية في الرؤيا كانت دقيقة جدًا، وقد أضاف يوسف عليه السلام بعض التفاصيل لتوضيح ما سيحدث، مثل ترتيب البقر والسنبلات؛ لتبيان ترتيب سنوات الخير والشدّة.

وأضاف أن يوسف عليه السلام تصرف بأمانة تامة، فقد ذهب إلى الملك بعد خروجه من السجن وفسّر الرؤيا دون أي مصلحة شخصية، مشددًا على أن هذه الأمانة تمثل قيمة عظيمة في حياة الإنسان، فالنبي لا يغتني من معرفة المستقبل بل ينقل الحقائق كما هي، وهو ما يعكس أخلاق يوسف عليه السلام ونزاهته الكاملة.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن فهم مثل هذه الرؤى يحتاج إلى قراءة دقيقة، وإدراك الرموز بشكل صحيح، وعدم الاكتفاء بالمظاهر؛ لأن كل كلمة في القرآن لها مدلولها الخاص، كما في قوله - تعالى-: "ثم أتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس"، حيث يشير العام الجيد إلى سنوات الخير المستقبلة بعد سنوات الشدة.

وشدّد على أن الرمز في الرؤيا يعلم الإنسان الصبر والتخطيط، فكما أدرك الملك سنوات القحط والخير، ينبغي للإنسان أن يدرك أن المصاعب ليست نهاية الطريق، وأن بعدها دائمًا يجيء الفرج والخير، مؤكّدًا أن هذا الدرس يحمل قيمة عظيمة لكل من يقرأ القرآن ويفكر في أحداثه، فهي ليست مجرد قصة بل عبرة للتدبر والاعتبار في كل موقف من مواقف الحياة.