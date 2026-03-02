بعد سلوك جماهيره.. قرار عاجل من اليويفا ضد توتنهام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين، فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسبب "السلوك العنصري أو التمييزي" لجماهيره خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الفريق 2-0 على أينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير الماضي.

كما فرض "يويفا" على توتنهام عقوبة بمنع بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه بإحدى المسابقات الأوروبية، على أن يتم تطبيق هذه العقوبة فقط إذا وقعت مخالفة مماثلة خلال فترة مراقبة مدتها عام واحد.

وسيلعب توتنهام ضد أتليتيكو مدريد في دور 16 هذا الشهر.

كما غُرِّم نادي توتنهام هوتسبير بمبلغ 2250 يورو بسبب إلقاء جماهيره مقذوفات خلال مباراة فرانكفورت.

واتخذت هذه الغرامة من قبل لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

سجل راندال "كولو" مواني، ودومينيك سولانكي، هدفي الفوز لتوتنهام على فرانكفورت 2-0 في ملعب دويتشه بنك بارك في مباراته الأخيرة من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وضمنت هذه النتيجة تأهل توتنهام، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى دور الـ16 من البطولة، بعد احتلاله المركز الرابع في مرحلة الدوري، بينما ودّعت فرانكفورت البطولة.