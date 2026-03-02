ريال مدريد يصعد أزمة نيجريرا أوروبيا.. هل يواجه برشلونة عقوبات من يويفا.. وما هي القرارات المتوقعة؟ اعرف القصة كاملة

في تطور جديد يعيد قضية نيجريرا إلى واجهة المشهد الكروي الأوروبي كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تعتزم مواصلة الضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل إعادة فتح الإجراءات التأديبية ضد برشلونة على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية نيجريرا

ويأتي التحرك المدريدي في وقت لا تزال فيه القضية منظورة أمام القضاء الإسباني دون صدور حكم نهائي وهو ما يفتح الباب أمام مسار مواز على الصعيد القاري قد تكون له تبعات رياضية كبرى

ما هي قضية نيجريرا

تعود جذور الأزمة إلى مدفوعات مالية بلغت نحو 7.3 مليون يورو دفعها برشلونة خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2018 إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

وأكد النادي الكتالوني أن تلك المبالغ كانت مقابل خدمات استشارية تتعلق بتقارير فنية عن التحكيم وتقييم أداء الحكام نافيا بشكل قاطع أن تكون المدفوعات على سبيل الرشوة أو التأثير على نتائج المباريات

ورغم هذا النفي فإن القضية أثارت عاصفة من الجدل داخل إسبانيا وخارجها نظرا لحساسية المنصب الذي كان يشغله نيجريرا ولطبيعة العلاقة بين الأندية وهيئات التحكيم

ريال مدريد يتحرك أوروبيا

بحسب ما نقلته تقارير إعلامية فإن ريال مدريد يسعى لإقناع يويفا بإعادة النظر في الملف وفتح إجراءات تأديبية جديدة على المستوى الأوروبي

وتوجد داخل أروقة النادي الملكي قناعة بأن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ خطوات صارمة إذا رأى أن الوقائع تمس نزاهة المسابقات أو السمعة العامة للبطولات القارية

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن يويفا لا يحتاج بالضرورة إلى انتظار حكم قضائي نهائي من المحاكم الإسبانية إذا توفرت لديه معطيات كافية لفتح مسار تأديبي مستقل وفقا للوائح الانضباط الخاصة به

ما هي العقوبات المحتملة من يويفا

لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنحه صلاحيات واسعة في حال ثبوت مخالفات تمس النزاهة أو القيم الأخلاقية للعبة

وتتراوح العقوبات المحتملة بين غرامات مالية ومنع تسجيل لاعبين جدد وصولا إلى الاستبعاد من البطولات الأوروبية لفترة قد تمتد من موسم واحد إلى عدة أعوام بحسب خطورة المخالفة وحجم الأدلة

وقد يمثل أي قرار من هذا النوع ضربة رياضية واقتصادية قاسية لبرشلونة خاصة في ظل اعتماده على عوائد المشاركة في دوري أبطال أوروبا لتحسين أوضاعه المالية

موقف برشلونة القانوني والرياضي

في المقابل يتمسك برشلونة بموقفه القانوني مؤكدا أن جميع المدفوعات كانت قانونية وموثقة وأنه لم يتم التأثير على نتائج المباريات أو الحكام بأي شكل من الأشكال

ويري النادي أن القضية تأخذ بعدا إعلاميا أكبر من حجمها الحقيقي وأنه لا توجد حتى الآن أي إدانة قضائية تثبت وجود جريمة رياضية

صراع تاريخي يزداد اشتعالا

بعيدا عن الجوانب القانونية فإن تحرك ريال مدريد يعكس أيضا عمق الصراع التاريخي بين قطبي الكرة الإسبانية

العلاقة المتوترة بين الناديين تجعل أي تطور في القضية مادة خصبة للتصعيد الإعلامي والجماهيري وهو ما يضع كرة القدم الإسبانية تحت مجهر أوروبي مستمر

التحرك الحالي قد يكون امتدادا لمعركة نفوذ داخل المؤسسات الرياضية الأوروبية خاصة في ظل تباين المواقف بين الأندية الكبرى حول قضايا سابقة مثل دوري السوبر الأوروبي