ريال مدريد يطارد الصدارة بمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم الإثنين، مواجهة جديدة تجمع بين ريال مدريد وخيتافي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتبدو المواجهة على الورق في صالح أصحاب الأرض حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق في صدارة الليجا مع برشلونة، لكن خيتافي سيحاول تعقيد الحسابات.

ويدخل الريال اللقاء وهو في وصافة الترتيب برصيد 60 نقطة، بعدما حقق 19 فوزًا مقابل 3 تعادلات و3 هزائم فقط، ويواصل الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

ويعيش الفريق الملكي فترة مميزة محليًا، بعدما خرج منتصرًا في أربع من آخر خمس مباريات، ما يعكس استقرارًا واضحًا في الأداء والنتائج.

في المقابل، يتواجد خيتافي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات مقابل 12 خسارة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق المسابقة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.