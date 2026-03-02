اتحاد منتجي الدواجن يحسم الجدل حول انخفاض الأسعار في الفترة القادمة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه حاليا هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن، نظرا لأننا فى موسم رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 35% عن الطبيعي، مشيرا إلى أن الدواجن والبيض يعتبروا سلع حية وعلى حسب العرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الإنتاج فى الدواجن كبير، ولكن الأداء فى المزارع خلال الشتاء يكون متراجع والتدفئة تكون عالية، وجزء كبير جدا فى حدوث خسائر لبعض المربين أو جزء كبير جدا من منتصف 2025 حتي ديسمبر 2025.

وتابع: “الدواجن عرض وطلب، ويمكن بعد الجو ما يدفي قليلا تنخفض الأسعار، وفيما يخص الإستيراد يكون تكلفته أكثر من المحلي، والأساس لدينا هو الإنتاج والحفاظ على المربين، ونتمني إنتظام الإنتاج والأداء فى المزارع لأن هذا سينعكس على المواطن”.