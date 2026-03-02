قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفعت 6 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12 رمضان

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم ارتفاع جديد حيث زادت بعض أنواع الفراخ بقيمة 6 جنيهات للكيلو، وذلك خلال اليوم 12 رمضان ، بعد استقرار نسبي في اسعار الفراخ خلال الفترة الماضية لكنها عاودت الارتفاع مجددا مع قرب نصف رمضان. 

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك نحو 102 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و115 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 و106 جنيهات، اما سعر الفراخ البلي للمستهلك وصل 127 جنيه حيث سجلت ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الفراخ الساسو 

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة نحو 108 جنيهات، فيما دار متوسط سعر بيعها للمستهلك داخل الأسواق حول مستوى 115 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم 

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم مابين 220 إلى 240 ، حسب المنطقة السكنية. 

سعر البيض اليوم 

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا للمستهلك، مقابل نحو 115 جنيهًا في سوق الجملة، فيما سجل طبق البيض الأحمر قرابة 135 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بحوالي 120 جنيهًا لدى تجار الجملة.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم 

فيما تواصل أسعار أجزاء الدواجن الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.
