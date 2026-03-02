ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2026 فعاليات ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب الجامعي.

وينظم الملتقى معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، وتحت إشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي تنظيم الملتقى ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور الجوهرية في تشكيل وعي الأجيال وصقل شخصياتهم.

ويجمع الملتقى نخبة من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، والمعاهد المصرية، ضمن برنامج متكامل يجمع بين التثقيف الوطني، وبناء الوعي، وتعزيز روح الانتماء، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات، تشمل جلسات حوارية ولقاءات تثقيفية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن أنشطة رياضية وثقافية وفنية تسهم في تنمية روح الفريق والعمل الجماعي.

كما يشهد الملتقى جلسة افتتاحية وعددًا من المحاضرات التي تتناول محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والاستثمار في الوقاية، إضافة إلى ورش عمل لبناء المبادرات الاجتماعية، ولقاءات تثقيفية تُعنى بترسيخ القيم وبناء وعي الشباب بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

ويشهد الملتقى لقاءً حواريًا مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "القيم وبناء وعي الشباب"، تأكيدًا على أهمية الخطاب الديني المستنير في دعم الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين الطلاب، وتعزيز الوعي الرشيد القائم على الفهم الصحيح للقيم الدينية والوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام أن ملتقى "قيم" يمثل منصة استراتيجية لصناعة الوعي وتعزيز منظومة القيم لدى شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في العقول والضمائر قبل المهارات. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها المساحة الأوسع لاكتشاف الطاقات وصناعة القيادات الشابة القادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، موضحًا أن الملتقى لا يقتصر على تقديم محتوى معرفي، بل يستهدف إحداث تحول فكري وسلوكي لدى الطلاب عبر بيئة تفاعلية قائمة على الحوار والتجربة والمشاركة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضاياه الوطنية، مؤمن بقيم العمل والانتماء، وقادر على إطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة.

ويعكس ملتقى "قيم" رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مفهوم الجامعة كمنظومة متكاملة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك العلم والقيم معًا، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.