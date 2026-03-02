قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2026 فعاليات ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب الجامعي.

وينظم الملتقى معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، وتحت إشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي تنظيم الملتقى ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور الجوهرية في تشكيل وعي الأجيال وصقل شخصياتهم.

 ويجمع الملتقى نخبة من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، والمعاهد المصرية، ضمن برنامج متكامل يجمع بين التثقيف الوطني، وبناء الوعي، وتعزيز روح الانتماء، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات، تشمل جلسات حوارية ولقاءات تثقيفية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن أنشطة رياضية وثقافية وفنية تسهم في تنمية روح الفريق والعمل الجماعي.

كما يشهد الملتقى جلسة افتتاحية وعددًا من المحاضرات التي تتناول محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والاستثمار في الوقاية، إضافة إلى ورش عمل لبناء المبادرات الاجتماعية، ولقاءات تثقيفية تُعنى بترسيخ القيم وبناء وعي الشباب بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

ويشهد الملتقى لقاءً حواريًا مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "القيم وبناء وعي الشباب"، تأكيدًا على أهمية الخطاب الديني المستنير في دعم الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين الطلاب، وتعزيز الوعي الرشيد القائم على الفهم الصحيح للقيم الدينية والوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام أن ملتقى "قيم" يمثل منصة استراتيجية لصناعة الوعي وتعزيز منظومة القيم لدى شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في العقول والضمائر قبل المهارات. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها المساحة الأوسع لاكتشاف الطاقات وصناعة القيادات الشابة القادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، موضحًا أن الملتقى لا يقتصر على تقديم محتوى معرفي، بل يستهدف إحداث تحول فكري وسلوكي لدى الطلاب عبر بيئة تفاعلية قائمة على الحوار والتجربة والمشاركة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضاياه الوطنية، مؤمن بقيم العمل والانتماء، وقادر على إطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة.

ويعكس ملتقى "قيم" رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مفهوم الجامعة كمنظومة متكاملة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك العلم والقيم معًا، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

أومودا القطط

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

بنتلي

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد