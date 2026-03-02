تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية

تشارك مؤسسة أبو العينين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذا العام في مائدة المطرية الرمضانية، بمواد خام من لحوم ودواجن وأرز وعشرات المتطوعين ، للمشاركة في إعداد آلاف الوجبات مشاركة لاهالي المطرية فرحتهم الرمضانية.

وتُعد مائدة المطرية واحدة من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، حيث تتحول شوارع المنطقة إلى مساحة مفتوحة للمحبة، يجلس فيها الجميع على مائدة واحدة بلا فوارق، في مشهد سنوي أصبح علامة مميزة لشهر رمضان.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد على مدار 43 عامًا، حيث تكثف جهودها خلال الشهر الكريم في عدة محاور، من بينها تجهيز وتوزيع مئات الآلاف من الشنط الرمضانية في مختلف المحافظات، وتنظيم اكبر مائدة إفطار لأهالينا بالجيزة تقدم حوالي ٢٠ الف وجبه يوميا مابين افطار وسحور، إلى جانب القوافل الغذائية التي تصل إلى القرى والنجوع