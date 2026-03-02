قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية

مائدة المطرية الرمضانية
مائدة المطرية الرمضانية

تشارك مؤسسة أبو العينين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذا العام في مائدة المطرية الرمضانية، بمواد خام من لحوم ودواجن وأرز  وعشرات المتطوعين ، للمشاركة في إعداد آلاف الوجبات مشاركة لاهالي المطرية فرحتهم الرمضانية.

وتُعد مائدة المطرية واحدة من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، حيث تتحول شوارع المنطقة إلى مساحة مفتوحة للمحبة، يجلس فيها الجميع على مائدة واحدة بلا فوارق، في مشهد سنوي أصبح علامة مميزة لشهر رمضان.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد على مدار 43 عامًا، حيث تكثف جهودها خلال الشهر الكريم في عدة محاور، من بينها تجهيز وتوزيع مئات الآلاف من الشنط الرمضانية في مختلف المحافظات، وتنظيم اكبر مائدة إفطار لأهالينا بالجيزة تقدم حوالي ٢٠ الف وجبه يوميا مابين افطار وسحور، إلى جانب القوافل الغذائية التي تصل إلى القرى والنجوع

