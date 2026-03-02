كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

احتفلت شركة كيا بإنتاج السيارة رقم 5 ملايين في مصنعها بمدينة ويست بوينت بولاية جورجيا الأمريكية، واختارت أن تكون هذه السيارة التاريخية هي النسخة الهجينة الجديدة تمامًا من طراز “تيلورايد”.

ويعكس هذا الاختيار استراتيجية الشركة الواضحة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يعد مصنع جورجيا واحدًا من أكثر المنشآت إنتاجية في البلاد، بعد أن نجح في تصنيع 360,000 مركبة خلال العام الماضي.

وتستعد كيا حاليًا لرفع وتيرة الإنتاج بشكل مكثف خلال عام 2026 لتلبية الطلب المتوقع على هذا الطراز الذي يجمع بين الحجم العائلي الضخم وكفاءة المحركات الهجينة المتطورة.

أداء أقوى وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود

يقدم طراز كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 قفزة تقنية كبيرة، حيث يوفر معدل استهلاك وقود يصل إلى 35 ميلًا لكل جالون، وهو رقم يتفوق بمراحل على النسخ السابقة التي كانت تعتمد على المحركات التقليدية فقط.

وبالإضافة إلى توفير الوقود، تمنح المنظومة الهجينة الجديدة السيارة أداءً أقوى واستجابة أسرع على الطرقات، مما يجعلها منافسًا شرسًا في فئة سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم.

وتهدف كيا من خلال هذا التطوير إلى تقديم سيارة لا تساوم على القوة الحصانية، بل تعززها بتقنيات كهربائية ذكية تضمن سلاسة القيادة في مختلف الظروف الجوية والتضاريس الوعرة.

توقعات بمضاعفة المبيعات وهيمنة المحركات الهجينة

تتوقع كيا أن تسجل مبيعات "تيلورايد" أرقامًا قياسية قد تصل إلى 3 أضعاف المستويات الحالية، مع ترجيحات بأن تسيطر النسخ الهجينة على الحصة الأكبر من مزيج المبيعات الإجمالي للشركة.

ويعمل المصنع حاليًا على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان تدفق الإنتاج، وسط تحديات لوجستية تهدف إلى عصر كل طاقة ممكنة من خطوط التجميع لمواكبة الانفجار المتوقع في الطلب العالمي.

هذا الرهان لا يتعلق فقط بموديل واحد، بل يمثل رؤية كيا المستقبلية في أن تصبح العلامة الرائدة في فئة الـ SUV الهجينة، موفرة حلولًا عملية تجمع بين الفخامة والاقتصاد في التشغيل.