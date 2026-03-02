أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026

رصد موقع صدى البلد استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 التي تتم حاليا بشكل رسمي في “كواليس تجهيزات الامتحانات”

حيث وجهت لجان الإدارة والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2026 قطاع أسيوط ، أعضاء لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2025، ولم يصدر بشأنهم أية قرارات بالإستبعاد او جزاءات ، بالحضور إلى مقر لجنة الإدارة لتحديث البيانات .



وأوضحت لجان الإدارة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 قطاع أسيوط والذي يضم 8 محافظات مواعيد الأعضاء في كل محافظة وهي كالتالي:-

يوم الاحد الموافق 1 مارس أعضاء محافظات «أسيوط - المنيا ».

يوم الاثنين 2 مارس أعضاء محافظات « سوهاج - قنا - الأقصر »

يوم الثلاثاء 3 مارس أعضاء محافظات «اسوان - الوادى الجديد - البحر الأحمر» وذلك من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة

وأكدت لجان الإدارة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أنه من يتخلف عن الحضور وفقا للمواعيد الموضحة بعالية يعتبر معتذرا عن العمل باللجنة هذا العام.

أعضاء جدد للعمل في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

وعلى جانب آخر ، أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2026 قطاع المنصورة، عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل باللجنة وقبول طلبات الأعضاء الراغبين في الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية بمقر لجنة لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، على أن تعقد المقابلة الشخصية يومي الأحد 8 مارس والاثنين 9 مارس .

وأوضحت لجان النظام والمراقبة، أنه يشترط فيمن يرغب في العمل باللجنة كعضو بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ما يلي:

ألا يكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم.

ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

ألا يكون من العاملين بأحد المدارس الثانوية التابعة لنطاق الكنترول المراد الالتحاق به.

ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو تقوم بالتدريس له أو انتهت بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي تشمل إسنادك أو انتدابك للعمل بها.

عدم وجود الزوج أو الزوجة في اللجنة أو من أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

ألا يكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم (41) لسنة 1985 وتعديلاته.

ألا يكون مشتركا في لجان امتحانات أخرى في لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

أن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل.

المستندات المطلوبة عند التقديم

صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بخاتم جهة العمل موضحا بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026، أما موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026