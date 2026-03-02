قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
رياضة

بسبب الحرب الإيرانية.. المنتخب يبحث عن خطة بديلة لخوض المباريات الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يواجه منتخب مصر أزمة خلال استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا.

وكان منتخب مصر ضمن المشاركين في مهرجان كروي عالمي تحت عنوان «نجوم العالم»، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس.

قبل أن يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف كافة البطولات والفاعليات الرياضية خلال الفترة المقبة بسبب الأزمة الإيرانية الأمريكية.

ويحاول منتخب مصر الحفاظ على استعداداته القادمة قبل كأس العالم ويبحث عن خطة بديله خلال الفترة المقبلة لخوض المباريات الودية بشكل طبيعي.

وكان من المقرر مشاركة أقوى المنتخبات العالمية والعربية في الحفل الكروي بقطر، بمشاركة مصر، الأرجنتين، إسبانيا، السعودية، صربيا وقطر، في إطار التحضيرات المبكرة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم الاتحاد القطري

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

إيران

مصرع 5 أفراد من الجيش و3 من الحرس الثوري في هجمات على إيران

الزمالك

ناقد رياضي: الروح سر انتصار الزمالك على بيراميدز.. والأهلي هو المستفيد الأكبر| فيديو

الحرب

الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

