بسبب الحرب الإيرانية.. المنتخب يبحث عن خطة بديلة لخوض المباريات الودية

يواجه منتخب مصر أزمة خلال استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا.

وكان منتخب مصر ضمن المشاركين في مهرجان كروي عالمي تحت عنوان «نجوم العالم»، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس.

قبل أن يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف كافة البطولات والفاعليات الرياضية خلال الفترة المقبة بسبب الأزمة الإيرانية الأمريكية.

ويحاول منتخب مصر الحفاظ على استعداداته القادمة قبل كأس العالم ويبحث عن خطة بديله خلال الفترة المقبلة لخوض المباريات الودية بشكل طبيعي.

وكان من المقرر مشاركة أقوى المنتخبات العالمية والعربية في الحفل الكروي بقطر، بمشاركة مصر، الأرجنتين، إسبانيا، السعودية، صربيا وقطر، في إطار التحضيرات المبكرة لكأس العالم 2026.