رياضة

أزمة تهدد منتخب مصر بعد تأجيل الاتحاد القطري للمسابقات

مهرجان قطر الدولي لكرة القدم
مهرجان قطر الدولي لكرة القدم
عبدالله هشام

يواجه منتخب مصر أزمة خلال استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا.

وكان منتخب مصر ضمن المشاركين في مهرجان كروي عالمي تحت عنوان «نجوم العالم»، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس.

ويشهد الحدث مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية والعربية، أبرزها مصر، الأرجنتين، إسبانيا، السعودية، صربيا وقطر، في إطار التحضيرات المبكرة لكأس العالم 2026.

ولكن في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين أصبح المهرجان واستعدادات مصر مهدده بالإلغاء.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم منذ قليل تأجيل كافة الفاعليات والبطولات والمسابقات لحين تحديد موعد جديد في المستقبل مما ينذر باحتمالية إلغاء المهرجان الكروي.

ويحظى منتخب مصر باهتمام لافت خلال المهرجان، خاصة مع مشاركة عدد من أبرز نجومه، يتقدمهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. 

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى استغلال هذه المباريات القوية لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

مباريات مصر في مهرجان قطر 

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة عربية قوية أمام منتخب السعودية يوم 26 مارس على استاد أحمد بن علي. وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للطرفين، في ظل وجود نجوم بارزين على رأسهم سالم الدوسري من الجانب السعودي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا.

ويخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل يوم 30 مارس عندما يصطدم بمنتخب إسبانيا بطل أوروبا على استاد لوسيل، في لقاء مرتقب يشهد صدام الخبرة المصرية مع المهارات الشابة، وعلى رأسها النجم الصاعد لامين يامال.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان قمة عالمية كبرى تتمثل في كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وإسبانيا يوم 27 مارس. كما تتضمن الفعاليات مواجهات قوية أخرى، أبرزها قطر ضد صربيا، السعودية أمام صربيا، وختام ناري يجمع قطر والأرجنتين.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن البطولة تعكس مكانة قطر العالمية في استضافة الأحداث الكبرى، فيما يواصل استاد لوسيل، صاحب الذكريات الخالدة منذ نهائي مونديال 2022، دوره كمنصة تجمع أساطير الكرة ونجوم المستقبل

نائب محافظ الشرقية
Flash Charging
