4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش

أفادت وسائل إعلام عبرية بانهيار مبنى سكني إسرائيلي في مدينة بيت شيمش بشكل كامل جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني، وسط أنباء عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وبحسب ما نقلته القناة 13 العبرية، فإن الضربة الصاروخية الإيرانية تسببت بدمار واسع في موقع الاستهداف، فيما تحدثت منصات إعلامية تابعة للمستوطنين عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.

إصابة مباشرة لملجأ… وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

أكدت قوات الأمن تلقيها بلاغاً حول إصابة مباشرة لملجأ في المدينة، الأمر الذي فاقم من حجم الإصابات. وأعلنت منظمة نجمة داود الحمراء في بيان أولي أن طواقمها هرعت إلى المكان وقدّمت الإسعافات العاجلة لعدد من المصابين.

وفي تحديث لاحق، كشفت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ أن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ التابعة لمنطقة القدس عمليات البحث تحت الأنقاض، في سباق مع الوقت لانتشال عالقين محتملين.