المنظمة العربية تدين الغارات الإيرانية.. وتجدد النداء بالضغط لوقف الحرب

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية والتي شملت الكويت والبحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، سلطنة عمان، مؤكدة أنها اعتداءات غير مبررة ولا يمكن أن تقع في إطار الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الجاري منذ صباح يوم أمس السبت 28 فبراير 2026.

وكانت المنظمة قد أدانت منتصف نهار يوم أمس العدوان الذي شنته واشنطن وتل أبيب على إيران، وحذرت من تداعياته على السلم والاستقرار في المنطقة، كما أدانت الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وهي الاعتداءات التي تصاعدت خلال النصف الثاني من يوم أمس وحتى ساعات الصباح الأولى هذا اليوم.

وقالت المنظمة العربية: بينما جاءت الاعتداءات الإيرانية التي شهدها النصف الأول من يوم أمس على أعيان مدنية في الدول العربية كنتيجة غير مباشرة لمحاولات إيران استهداف مصالح أمريكية في تلك الدول، فقد تزايدت الوقائع التي جرى فيها استهداف منشأت مدنية بصورة مباشرة بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأشارت: أدت الاعتداءات الإيرانية إلى مقتل مدني واحد على الأقل، وإصابة نحو 18 مدنيا آخرين.

وقالت المنظمة، إنها أيضا أدانت مقتل وإصابة المئات من المدنيين الإيرانيين بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي، بما في ذلك 86 فتاة في مدرسة بجنوب إيران.

وإذ تجدد المنظمة دعوتها للحكومات العربية والإسلامية بممارسة أقصى درجات الضغط لوقف هذه الحرب التي سيقوض استمرارها ما تبقى من مقومات استقرار نسبي في المشرق العربي، فإنها تذكر الأطراف المتحاربة بواجباتها في احترام أحكام القانون الإنساني الدولي وخاصة تجنب وحماية المدنيين والأعيان المدنية واحترام مبادئ التمييز والضرورة والتناسب، بما في ذلك منع استهداف البنى التحتية الخدماتية أو الأهداف التي قد تؤدي لتوليد مآسي إنسانية أخرى ويقع ضررها على المدنيين غير المنخرطين في القتال.