قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد قرن من الحيرة.. العلماء يفكون لغز “شلالات الد.م” في القطب الجنوبي

شلالات الدماء
شلالات الدماء
أمينة الدسوقي

بعد أكثر من مئة عام من التساؤلات، نجح العلماء أخيرا في حل أحد أكثر الألغاز إثارة في القارة القطبية الجنوبية، وهو السر الحقيقي وراء ما يُعرف بـ “شلالات الد.م”، الظاهرة التي حيرت العلماء منذ اكتشافها بلونها الأحمر الداكن المتدفق من قلب الجليد.

اكتشاف قديم ولغز طويل الأمد

تقع هذه الظاهرة الفريدة عند مقدمة نهر تايلور الجليدي داخل وديان ماكموردو الجافة شرق القارة القطبية الجنوبية.

وقد رصدها لأول مرة عام 1911 الجيولوجي الأسترالي توماس جريفيث تايلور خلال بعثة استكشافية مبكرة، لتصبح منذ ذلك الحين لغزاً علمياً ظل بلا تفسير واضح لعقود.

ليس دماً بل تفاعل كيميائي نادر

الدراسات الحديثة كشفت أن اللون الأحمر الذي ألهم اسم الظاهرة لا علاقة له بالدم، بل يعود إلى محلول ملحي غني بالحديد يندفع من أعماق تحت الجليد.

وعند وصول هذا السائل إلى السطح واحتكاكه بالهواء، يتأكسد الحديد داخله، فيمنح الجليد لوناً أحمر قاتماً قبل أن يتدفق باتجاه بحيرة بوني المجمدة.

نبضات خفية تحت الجليد

المفاجأة الأكبر لم تكن في اللون فقط، بل في طبيعة تدفق السائل نفسه. 

فقد لاحظ الباحثون أن خروج هذا المحلول يرتبط بانخفاض طفيف في مستوى الجليد أعلاه، إذ سجل العلماء هبوطاً يقارب 0.6 بوصة، إلى جانب تراجع سرعة النهر الجليدي بنسبة تصل إلى 10%.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغط المتراكم في أعماق الجليد يتحرر على شكل “نبضات” تصريف مفاجئة، ما يؤدي إلى تغيّرات ملموسة في بنية النهر الجليدي وحركته.

رصد لحظة الحسم

في سبتمبر 2018، وثّقت أجهزة تتبع GPS وكاميرات الفاصل الزمني، إلى جانب قياسات حرارة البحيرة، حدث تصريف امتد قرابة شهر كامل. 

وأكدت البيانات وجود علاقة مباشرة بين حركة المياه الخفية تحت الجليد وتباطؤ النهر الجليدي وانخفاض الضغط داخله، وفقاً لتقرير نشرته نيوزويك.

نافذة جديدة لفهم الجليد القطبي

يرى العلماء أن أهمية هذه النتائج تتجاوز تفسير ظاهرة شلالات الدم وحدها، إذ تفتح الباب لفهم أعمق لما يحدث في العوالم الخفية داخل الأنهار الجليدية. 

كما توفر مؤشرات مهمة حول كيفية تأثر هذه الكتل الجليدية الضخمة بالتغيرات البيئية طويلة الأمد، وما قد يعنيه ذلك لمستقبل استقرارها في عالم يشهد تغيراً مناخياً متسارعاً.

شلالات الدم القطب الجنوبي القارة القطبية الجنوبية نهر تايلور الجليدي شلالات الدماء بالقطب الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

الزمالك

رقم سلبي يداهم الزمالك أمام بيراميدز قبل موقعة قمة الدوري

خوان بيزيرا

موقف الزمالك من رحيل خوان بيزيرا نهاية الموسم

سلة مصر

ترتيب مجموعة سلة مصر قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد