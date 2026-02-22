قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز من ألف عام تحت التراب.. اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار نخبة قديمة

مقبرة أثرية
مقبرة أثرية
أمينة الدسوقي

في اكتشاف أثري لافت، عثر علماء آثار في بنما على قبر يعود عمره إلى نحو ألف عام، يضم بقايا بشرية ومجموعة من القطع الذهبية والفخارية النادرة. 

اكتشاف يسلط الضوء على حضارة غامضة

وجاء الإعلان عن الاكتشاف الاثري عبر تصريحات أدلت بها قائدة فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس.

موقع الاكتشاف الاثري وتاريخه

تم العثور على القبر في موقع “إل كانو” بمنطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة بنما. 

ويأتي هذا الاكتشاف الاثري ضمن حفريات تستهدف دراسة المجتمعات التي عاشت في المقاطعات الوسطى من البلاد بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين.

مقتنيات ذهبية داخل القبر تكشف المكانة الاجتماعية

أظهرت التحليلات الأولية للاكتشاف الاثري أن الرفات المدفونة فى المقبرة تعود لشخصية بارزة من طبقة النخبة، إذ دُفن صاحب القبر إلى جانب كنوز ثمينة شملت سوارين وقرطين وقلادة صدرية مزينة بزخارف على شكل خفافيش وتماسيح، إلى جانب فخاريات مزخرفة بنقوش دقيقة تعكس مستوى متقدماً من الحرفية الفنية.

وأكدت قائدة فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس أن وجود الذهب مع الرفات يشير بوضوح إلى أن المدفون كان الأعلى مكانة داخل مجموعته، ما يعكس بنية اجتماعية هرمية في تلك المجتمعات القديمة.

معتقدات ما بعد الموت لدى القدماء

يرى الباحثون وعلماء الآثار أن محتويات القبر تعكس تصورات دينية عميقة لدى سكان المنطقة قديماً، إذ يبدو أنهم اعتقدوا أن الموت ليس نهاية الحياة، بل انتقال إلى مرحلة أخرى يحتفظ فيها الفرد بمكانته الاجتماعية، وهو ما يفسر دفنه مع مقتنيات ثمينة ترمز إلى سلطته أو مكانته.

أهمية الاكتشاف الاثري علمياً

وصفت وزارة الثقافة البنمية هذا الاكتشاف بأنه ذو قيمة كبيرة لعلم الآثار في البلاد، إذ يسلط الاكتشاف الاثري الضوء على حضارات ما قبل الحقبة الإسبانية في أميركا الوسطى.

كنزاً علمياً لفهم تاريخ المنطقة وثقافتها

 كما أشارت وزارة الثقافة البنمية إلى أن موقع الاكتشاف “إل كانو” استُخدم كمقبرة لعدة أجيال وذلك على مدار نحو 200 عام، ما يجعله كنزاً علمياً لفهم تاريخ المنطقة وثقافتها.

علماء آثار اكتشاف أثري مدينة بنما موقع “إل كانو” مقبرة اثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد