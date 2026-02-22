كنز من ألف عام تحت التراب.. اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار نخبة قديمة

في اكتشاف أثري لافت، عثر علماء آثار في بنما على قبر يعود عمره إلى نحو ألف عام، يضم بقايا بشرية ومجموعة من القطع الذهبية والفخارية النادرة.

اكتشاف يسلط الضوء على حضارة غامضة

وجاء الإعلان عن الاكتشاف الاثري عبر تصريحات أدلت بها قائدة فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس.

موقع الاكتشاف الاثري وتاريخه

تم العثور على القبر في موقع “إل كانو” بمنطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة بنما.

ويأتي هذا الاكتشاف الاثري ضمن حفريات تستهدف دراسة المجتمعات التي عاشت في المقاطعات الوسطى من البلاد بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين.

مقتنيات ذهبية داخل القبر تكشف المكانة الاجتماعية

أظهرت التحليلات الأولية للاكتشاف الاثري أن الرفات المدفونة فى المقبرة تعود لشخصية بارزة من طبقة النخبة، إذ دُفن صاحب القبر إلى جانب كنوز ثمينة شملت سوارين وقرطين وقلادة صدرية مزينة بزخارف على شكل خفافيش وتماسيح، إلى جانب فخاريات مزخرفة بنقوش دقيقة تعكس مستوى متقدماً من الحرفية الفنية.

وأكدت قائدة فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس أن وجود الذهب مع الرفات يشير بوضوح إلى أن المدفون كان الأعلى مكانة داخل مجموعته، ما يعكس بنية اجتماعية هرمية في تلك المجتمعات القديمة.

معتقدات ما بعد الموت لدى القدماء

يرى الباحثون وعلماء الآثار أن محتويات القبر تعكس تصورات دينية عميقة لدى سكان المنطقة قديماً، إذ يبدو أنهم اعتقدوا أن الموت ليس نهاية الحياة، بل انتقال إلى مرحلة أخرى يحتفظ فيها الفرد بمكانته الاجتماعية، وهو ما يفسر دفنه مع مقتنيات ثمينة ترمز إلى سلطته أو مكانته.

أهمية الاكتشاف الاثري علمياً

وصفت وزارة الثقافة البنمية هذا الاكتشاف بأنه ذو قيمة كبيرة لعلم الآثار في البلاد، إذ يسلط الاكتشاف الاثري الضوء على حضارات ما قبل الحقبة الإسبانية في أميركا الوسطى.

كنزاً علمياً لفهم تاريخ المنطقة وثقافتها

كما أشارت وزارة الثقافة البنمية إلى أن موقع الاكتشاف “إل كانو” استُخدم كمقبرة لعدة أجيال وذلك على مدار نحو 200 عام، ما يجعله كنزاً علمياً لفهم تاريخ المنطقة وثقافتها.