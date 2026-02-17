طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟

في اكتشاف أثري استثنائي يعيد رسم ملامح أقدم فصول الوجود البشري في شمال إنجلترا، توصل العلماء إلى حقيقة مدهشة أقدم “إنسان كهوف” معروف في المنطقة لم يكن رجلا كما اعتقد لعقود، بل طفلة صغيرة عاشت قبل أكثر من 11 ألف عام.

التحليل الحديث للحمض النووي كشف أن الرفات تعود لطفلة تراوح عمرها بين عامين ونصف وثلاثة أعوام ونصف عند وفاتها، ما يمنح العلماء أدق تقدير زمني وجندري لرفات تعود إلى العصر الحجري الوسيط.

من اكتشاف عظام إلى هوية كاملة

بدأت القصة عام 2023 عندما عثر علماء آثار على أقدم بقايا بشرية في شمال بريطانيا داخل كهف قرب قرية غريت أورسويك في مقاطعة كمبريا.

ومع التقدم في تقنيات تحليل الحمض النووي، نجح فريق بحثي في استخراج مادة وراثية كافية لتحديد جنس الطفلة وعمرها بدقة غير مسبوقة.

أطلق الباحثون على الطفلة اسم “أوسيك لاس”، تكريماً للهجة المحلية، إذ تُنطق “أوسيك” بدلاً من “أورسويك”.

طقوس دفن تحمل بعداً روحياً

كشفت التحليلات أن جسد الطفلة وُضع في الكهف بعد وفاتها بوقت قصير، ويُعتقد أنها دُفنت مع خرز مصنوع من الأصداف.

هذا التفصيل الصغير يفتح نافذة واسعة على عالم المعتقدات لدى مجتمعات العصر الحجري الوسيط.

يرجح الباحثون أن هذه الجماعات كانت ترى الكهوف بوصفها بوابات إلى عالم روحي، ما يفسر اختيارها كمواقع دفن.

كما تشير الأدلة إلى نمط حياة قائم على الصيد وجمع النباتات البرية والمكسرات، في مجتمعات رحّالة صغيرة تعيش في الغابات.

بشر يشبهوننا أكثر مما نتخيل

يؤكد العلماء أن البشر في تلك الحقبة كانوا قريبين جداً من الإنسان الحديث من حيث الشكل والقدرات اللغوية، رغم غموض لغاتهم.

وتشير الأدلة إلى أنهم ربما تنقلوا لمسافات طويلة والتقوا جماعات متعددة، ما يعكس شبكة تواصل بدائية لكنها فعالة.

دليل مبكر بعد العصر الجليدي

يمثل هذا الدفن واحداً من أقدم الشواهد على النشاط البشري في بريطانيا بعد انحسار الجليد في نهاية العصر الجليدي الأخير.

كما يقدّم دليلاً واضحاً على أن طقوس دفن الموتى كانت جزءاً من الثقافة البشرية منذ بدايات العصر الحجري الوسيط.

وفي الموقع نفسه، عُثر على حُلي أخرى، بينها سنّ غزال مثقوبة وخرز إضافي.

وأظهرت تحاليل الكربون المشع أن هذه القطع تعود إلى الفترة الزمنية ذاتها، ما يعزز فرضية أن الدفن كان متعمداً وليس نتيجة ترسبات عشوائية.

موقع استثنائي في شمال أوروبا

يقع الكهف شمال قرية غريت أورسويك، ويتميز بمدخل ضيق يقود إلى حجرة داخلية، ما ساعد في حفظ الرفات آلاف السنين.

ويُعد الموقع من أقدم أماكن الدفن في شمال غربي أوروبا، مقدماً أدلة نادرة بسبب التأثير التدميري للعصور الجليدية المتعاقبة في شمال بريطانيا.

مدافن متعددة عبر آلاف السنين

المفاجأة أن الطفلة لم تكن الوحيدة المدفونة هناك فقد كشف الفريق عن رفات ما لا يقل عن ثمانية ذكور دُفنوا في الكهف خلال فترات مختلفة من عصور ما قبل التاريخ، تشمل نحو 11 ألف عام (بدايات العصر الحجري الوسيط)

نحو 5500 عام (العصر الحجري الحديث المبكر)

نحو 4 آلاف عام (العصر البرونزي المبكر)

هذا التنوع الزمني يشير إلى أن الكهف احتفظ بمكانته كموقع دفن مقدس عبر آلاف السنين.

مجتمع بلا زعماء

يرجح الباحثون أن مجتمعات تلك الفترة كانت صغيرة، ربما تضم نحو 10 عائلات فقط، مع بنية اجتماعية أفقية بلا زعماء واضحين.

ومع ذلك، يبدو أن تقسيم الأدوار كان صارماً؛ إذ تولى البعض الصيد بينما انشغل آخرون بجمع النباتات والموارد.

نافذة إنسانية على أعماق التاريخ

لا يقدم هذا الاكتشاف مجرد معلومة أثرية جديدة، بل يعيد للإنسان القديم ملامحه الإنسانية فبينما تكشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الماضي، تذكرنا طفلة صغيرة دُفنت في كهف منذ 11 ألف عام بأن مشاعر الفقد والطقوس والروابط الاجتماعية رافقت الإنسان منذ فجر التاريخ.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية علمية متخصصة، لتضيف فصلاً جديداً إلى قصة الإنسان الأولى في بريطانيا بعد العصر الجليدي.