وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

أسماء عبد الحفيظ

في بداية أي علاقة عاطفية، يكون الحماس والاهتمام متبادلين، لكن مع مرور الوقت قد تتحول العلاقة من مصدر دعم وأمان إلى مصدر ضغط وتعب نفسي.

هنا يظهر ما يُعرف بـ الاستنزاف العاطفي، وهو حالة يشعر فيها أحد الطرفين بأنه يعطي أكثر مما يأخذ، ويُرهق نفسيًا دون مقابل متوازن.

فكيف تعرفين أنكِ في علاقة تستنزفك عاطفيًا؟ إليكِ أبرز العلامات التي يحذر منها خبراء العلاقات، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- تشعرين بالتعب بعد كل نقاش

الخلافات أمر طبيعي في أي علاقة، لكن إذا خرجتِ من كل حوار وأنتِ مرهقة، حزينة، أو تشعرين بالذنب دائمًا، فهذه إشارة مهمة.
العلاقة الصحية قد تشهد اختلافًا، لكنها لا تتركك محطمة نفسيًا بعد كل مواجهة.

2- أنتِ دائمًا من تبادرين

  • إذا كنتِ أنتِ من تتصلين أولًا، تعتذرين أولًا، تصلحين الأمور دائمًا، وتبحثين عن حلول باستمرار، بينما الطرف الآخر يكتفي بالانتظار أو التجاهل، فهذا خلل في التوازن.
  • العلاقة المتوازنة تقوم على الأخذ والعطاء، لا على طرف واحد يتحمل العبء كاملًا.

3- تشعرين أنكِ تمشين على أطراف أصابعك

من أخطر علامات الاستنزاف العاطفي أن تخافي من التعبير عن رأيكِ، أو تتجنبي قول أشياء معينة حتى لا يغضب الطرف الآخر.
إذا كنتِ تفكرين كثيرًا قبل كل كلمة خوفًا من رد فعل مبالغ فيه، فهذه بيئة غير آمنة نفسيًا.

4- يقل احترامك لنفسك

  • العلاقة الصحية تعزز ثقتك بنفسك.
    أما في علاقة الاستنزاف، فقد تبدأين في التشكيك بقيمتك، أو تشعرين أنكِ غير كافية دائمًا، خاصة إذا كان شريكك ينتقدك باستمرار أو يقلل من إنجازاتك.
  • التقليل المتكرر يترك أثرًا عميقًا على تقدير الذات.

5- تختفين عن نفسك وأحلامك

  • هل توقفتِ عن ممارسة هواياتك؟
  • هل أهملتِ أصدقاءك؟
  • هل تراجعتِ عن طموحاتك لإرضاء الطرف الآخر؟

إذا أصبحتِ تدورين في فلك العلاقة فقط، على حساب نفسك وحياتك، فهذه علامة استنزاف واضحة.

6- تبررين تصرفاته المؤذية دائمًا

  • هو يمر بضغط
  • لم يقصد
  • هو هكذا طبعه

التبرير المستمر للسلوكيات الجارحة قد يكون محاولة منكِ لحماية العلاقة، لكنه في الواقع يطيل أمد الألم.
الخطأ المتكرر دون تغيير ليس ظرفًا عابرًا، بل نمطًا يحتاج وقفة.

7- تشعرين بالوحدة رغم وجوده

  • أقسى أنواع الاستنزاف أن تكوني في علاقة، لكنك تشعرين أنكِ وحدك.
  • لا دعم عاطفي حقيقي، لا احتواء، لا مشاركة وجدانية. مجرد وجود شكلي دون عمق.
  • العلاقة ليست فقط وجود شخص، بل شعور بالأمان والاهتمام المتبادل.

8- تعودين دائمًا لنقطة البداية

  • إذا تكررت نفس المشكلات مرارًا دون حلول فعلية، ومع كل مرة تعدّين نفسك بأن الأمور ستتغير، لكن لا شيء يتغير، فهذه دائرة استنزاف.
  • الوعود دون أفعال تستنزف طاقتك أكثر من الخلاف نفسه.

لماذا نبقى في علاقة تستنزفنا؟

أسباب البقاء متعددة، منها:

  • الخوف من الوحدة
  • التعلق العاطفي
  • الأمل في التغيير
  • الذكريات الجميلة
  • الخوف من الفشل

لكن البقاء في علاقة تستنزفك قد يكلفك صحتك النفسية وثقتك بنفسك على المدى الطويل.

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أنكِ في علاقة استنزاف؟

  • اعترفي بالمشكلة بصدق.
  • ضعي حدودًا واضحة لما تقبلينه وما لا تقبلينه.
  • راقبي الأفعال لا الوعود.
  • تحدثي بصراحة عن احتياجاتك.
  • لا تترددي في طلب استشارة نفسية إذا لزم الأمر.
بالصور

