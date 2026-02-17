ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

قوانص الدجاج تعطى الجسم ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الاحتياجات اليومية من فيتامين "B12" الذي يعتبر من الفيتامينات الأساسية التى تساعد علي إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع فقر الدم والأنيميا.

وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد القوانص وفقا لموقع" healthyeating" .

فوائد قوانص الدجاج..

تتميزُ قوانص الدجاج باحتوائها على كميةٍ عاليةٍ من البروتين، وانخفاض مُحتواها من الدهون ما يجعلها خياراً جيداً يُنصح به للرغبين في فقدان الوزن .





فوائد قوانص الدجاج غنية بالبروتينات والمعادن و تحميك من أمراض مثل سرطان الثدي والمثانة والرئة والبروستاتا والجلد، كما أنه يمنع نشاط الإجهاد التأكسدي وأضراره للجسم، من المثير للاهتمام معرفة أن هذا الطعام المجهز من الدجاج يدعم أيضًا الصحة الإنجابية.



بسبب احتوائها على نسبة عالية من المعادن، كما أنها مصدر كامل للسيلينيوم والكوليسترول الجيد وتعمل على تحسين التمثيل الغذائي بسبب الأحماض الأمينية الموجودة فيها وهي تعمل على تحسين مستوى الهيموجلوبين في الجسم وتقوية الطاقة الطبيعية .