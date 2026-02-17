"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل

تحدث تيم شيرود، أسطورة الكرة الإنجليزية ومدرب توتنهام الأسبق، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، مؤكدًا أن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم يبدو شبه مؤكد.

وأشار شيرود إلى أن التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح تصاعدت منذ الخلاف الذي دار بينه وبين المدرب آرني سلوت في وقت سابق من الموسم، رغم عودة اللاعب للتشكيل الأساسي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمسار اللاعب.

أداء متذبذب لكن مؤشر إيجابي في كأس الاتحاد

ورغم أن محمد صلاح لم يصل إلى المستوى التهديفي الذي حققه في الموسم الماضي، إلا أنه سجل هدفًا وصنع آخر خلال فوز ليفربول على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع، وهو ما اعتبره شيرود مؤشرًا على استعادة اللاعب لمستواه المعتاد.

وقال شيرود: "عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي لا تغير من الواقع بشأن مستقبله، لنكن واضحين، صلاح أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ البريميرليج، لكنه عانى من تراجع هذا الموسم، وكانت هناك بعض الأزمات بينه وبين المدرب، أيًا كانت طبيعتها".

"رقصة وداع" وعطاء مستمر للنادي

وأضاف شيرود: "أعتقد بنسبة 100% أن صلاح سيرحل الصيف المقبل، وما يفعله الآن يشبه رقصة الوداع الأخيرة له مع الفريق".

وأكد أن اللاعب سيحظى بتحية وداع رائعة في نهاية الموسم، سواء أنهى الموسم بتحقيق لقب أم لا، مشددًا على أن صلاح يستحق الفوز بالبطولات تقديرًا لعطائه وإخلاصه للنادي.

وأشار شيرود إلى مكانة اللاعب: "لقد خدم ليفربول بكل إخلاص وعظمة، ومهما حدث، سيظل رمزًا للنادي والدوري الإنجليزي".

صلاح مرتبط بعقد حتى 2027

كان محمد صلاح قد وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول لمدة عامين في أبريل الماضي، ما يضمن ارتباطه رسميًا بالنادي حتى صيف 2027، رغم توقع شيرود برحيله الصيف المقبل.