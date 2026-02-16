قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

كشفت شبكة GiveMeSport البريطانية عن قائمة مميزة لأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مستوى الأندية في القرن الحادي والعشرين في تصنيف يسلط الضوء على قيمة القدم الذهبية ودورها الحاسم داخل المستطيل الأخضر.

محمد صلاح ينافس ميسي بين عمالقة القدم اليسرى

على مدار الـ26 عامًا الماضية برز عدد من النجوم الذين حوّلوا أقدامهم اليسرى إلى سلاح تهديفي فتاك فيما شهدت القائمة مفارقة لافتة بوجود لاعب واحد يُجيد اللعب بالقدم اليمنى في الأساس وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي على صدارة القائمة بفارق كبير بعدما أحرز 647 هدفا بقدمه اليسرى خلال 941 مباراة مؤكدا أن قدمه الساحرة كانت ولا تزال أحد أعظم الأسلحة الهجومية في تاريخ كرة القدم.

وجاء البرازيلي هالك في المركز الثاني برصيد 263 هدفا بالقدم اليسرى من 867 مباراة مستفيدا من قوته البدنية وتسديداته الصاروخية بعيدة المدى.

واحتل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، المركز الثالث بعدما سجل 232 هدفا بقدمه اليسرى خلال 678 مباراة ليصبح ثالث لاعب في القائمة يتجاوز حاجز الـ200 هدف في إنجاز يعكس ثبات مستواه وتأثيره الكبير أمام المرمى.

ولم يكن تألق صلاح مفاجئا لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تحولت قدمه اليسرى إلى علامة مسجلة داخل ملعب “أنفيلد".

 ورغم بدايته غير الموفقة مع تشيلسي عقب انتقاله من بازل عام 2014، فإن تجربته في إيطاليا مع فيورنتينا وروما أعادت إليه بريقه سريعا قبل أن ينطلق بقوة مع ليفربول محققا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب أرقام تهديفية استثنائية.

وحل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الخامس بعدما أحرز 193 هدفا بقدمه اليسرى خلال 365 مباراة في رقم يعكس فاعليته التهديفية اللافتة رغم قصر مسيرته نسبيا.

أما رونالدو فجاء في المركز التاسع بـ147 هدفًا بالقدم اليسرى من أصل 1082 مباراة ليبرهن على قدرته الاستثنائية على التسجيل بكلتا القدمين رغم اعتماده الأساسي على القدم اليمنى.

وتعكس هذه القائمة كيف يمكن للقدم اليسرى أن تتحول من مجرد أداة لعب إلى علامة فارقة تصنع المجد وتخلد أسماء أصحابها في سجلات التاريخ.

محمد صلاح ليفربول ميسي انتر ميامي

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الزمالك

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

آرسنال

موسم الأحلام يتواصل.. آرسنال يكتب التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصري

ليلة إفريقية مرتقبة.. المصري على موعد مع اختبار قوي في ربع النهائي

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن القلعة الحمراء.. تفاصيل

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

