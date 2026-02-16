قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
رياضة

يعيد أمجاد آرسنال بعد 31 عاما.. جابرييل مارتينيلي يخلد اسمه وسط عمالقة الجانرز

منتصر الرفاعي

واصل البرازيلي جابرييل مارتينيلي تألقه اللافت هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في بطولتي الكؤوس بواقع 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبات مارتينيلي أول لاعب من آرسنال منذ 31 عاما يصل إلى رقم مزدوج تهديفيا في مسابقات الكؤوس خلال موسم واحد معادلا إنجاز أسطورة النادي إيان رايت الذي تحقق في موسم 1994-1995.

موسم استثنائي للمدفعجية

ويعيش آرسنال أحد أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة إذ يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كما حجز مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مرحلة الدوري إضافة إلى تأهله إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 2020.

بداية نارية وإنجاز تاريخي أمام ويجان

وأكد الفريق اللندني قوته مجددا بفوز عريض على ويجان أتلتيك بنتيجة 4-0 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وفرض آرسنال سيطرته منذ البداية مسجلا أربعة أهداف خلال أول 30 دقيقة، في إنجاز غير مسبوق لأندية البريميرليج في البطولة.

وجاءت الأهداف في الدقائق 11 و19 و23 و27 ليصبح آرسنال أول فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل رباعية خلال نصف ساعة فقط في كأس الاتحاد في رسالة واضحة تؤكد طموحه لحصد أكثر من لقب هذا الموسم.

جابرييل مارتينيلي كأس الاتحاد الإنجليزي آرسنال

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

الاتحاد - سموحة

تاريخ المواجهات متكافئ بين الاتحاد وسموحة قبل موقعة الدوري

كامويش

أرقام صفرية تداهم كامويش مهاجم الأهلي الجديد

شريف إكرامي

أسماء أكبر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

