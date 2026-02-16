يعيد أمجاد آرسنال بعد 31 عاما.. جابرييل مارتينيلي يخلد اسمه وسط عمالقة الجانرز

واصل البرازيلي جابرييل مارتينيلي تألقه اللافت هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في بطولتي الكؤوس بواقع 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبات مارتينيلي أول لاعب من آرسنال منذ 31 عاما يصل إلى رقم مزدوج تهديفيا في مسابقات الكؤوس خلال موسم واحد معادلا إنجاز أسطورة النادي إيان رايت الذي تحقق في موسم 1994-1995.

موسم استثنائي للمدفعجية

ويعيش آرسنال أحد أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة إذ يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كما حجز مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مرحلة الدوري إضافة إلى تأهله إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 2020.

بداية نارية وإنجاز تاريخي أمام ويجان

وأكد الفريق اللندني قوته مجددا بفوز عريض على ويجان أتلتيك بنتيجة 4-0 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفرض آرسنال سيطرته منذ البداية مسجلا أربعة أهداف خلال أول 30 دقيقة، في إنجاز غير مسبوق لأندية البريميرليج في البطولة.

وجاءت الأهداف في الدقائق 11 و19 و23 و27 ليصبح آرسنال أول فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل رباعية خلال نصف ساعة فقط في كأس الاتحاد في رسالة واضحة تؤكد طموحه لحصد أكثر من لقب هذا الموسم.