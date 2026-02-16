قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
رياضة

تفاصيل عقد المغربي أشرف داري في الأهلي

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي ، عن تفاصيل عقد أشرف داري مدافع الفريق، بعد اقتراب رحيله بعد رفع اسمه من قائمة الفريق.

ويبلغ قيمة عقد أشرف داري  3 ملايين و800 ألف دولار، خلال 4 مواسم.

وتم تقسيم عقد أشرف داري كالتالي:

موسم 2024-2025 يحصل علي 800 الف دولار 

-موسم 2025-2026 يحصل علي 900 الف دولار 

-موسم 2026-2027 يحصل علي مليون دولار

-موسم 2027-2028 يحصل علي مليون و100 الف دولار

ويتبقي في عقد أشرف داري مع النادي الأهلي نحو 2 مليون و 550 ألف دولار ، وهو ما طلبه اللاعب للرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

محاولات تسويق أشرف داري

تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها خلال الفترة الحالية لإنهاء ملف المدافع المغربي أشرف داري، بعدما تقرر استبعاده من قائمة الفريق، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لإعادة ترتيب صفوف الأجانب داخل القلعة الحمراء.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع قيد المغربي يوسف بلعمري ضمن القائمة، ما جعل استمرار داري أمرًا غير مطروح فنيًا في المرحلة المقبلة، ودفع الإدارة للبحث عن مخرج مناسب يحفظ حقوق النادي واللاعب.

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن التحركات تتركز حاليًا على عدد من الدوريات الأوروبية التي لا تزال أبواب الانتقالات مفتوحة بها، خاصة في شمال وشرق أوروبا، مثل النرويج وبولندا وفنلندا، باعتبارها أسواقًا نشطة في هذا التوقيت من الموسم.

وأضاف المصدر أن الإدارة تسعى لتأمين عرض يضمن انتقال اللاعب بشكل نهائي أو على الأقل على سبيل الإعارة مع تحمل النادي الجديد كامل راتبه، تجنبًا لاستمرار الأعباء المالية في ظل خروجه من الحسابات الفنية.

