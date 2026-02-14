أشرف داري يصدم إدارة الأهلي ويضع شرطا حاسما للرحيل.. ماذا حدث؟

لا تزال أزمة المدافع المغربي أشرف داري مع الأهلي مستمرة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة الحالية، إلا أن اللاعب صدم إدراة القلعة الحمراء بشرط حاسم.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الميركاتو الصيفي قبل الماضي، إلا أن المارد الأحمر يرغب في إنهاء تعاقد اللاعب بالتراضي خاصة في ظل تراجع مستواه وكثرة إصاباته.

وبحسب عقد داري خلال مواسمه الأربعة مع الأهلي، فإنه تقاضى 800 ألف دولار في أول موسمين، وفي الموسم الثالث سيتقاضى 900 ألف دولار، أما الموسم الرابع فسوف يتقاضى مليون دولار.

شرط أشرف داري للرحيل عن الأهلي

بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن إدارة الأهلي تدرس إنهاء التعاقد مع اللاعب، خاصة بعد اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق عقب التعاقد مع يوسف بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهو ما دفع النادي للتفكير في فسخ عقد داري بالتراضي، إلا أن الأمور لا تبدو سهلة.

كشف شوبير في تصريحات إعلامية، أن المدافع المغربي وضع شرطًا حاسمًا للموافقة على الرحيل، يتمثل في حصوله على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، وبالعملة الأجنبية.

وأكد أن اللاعب يرفض فكرة فسخ التعاقد دون الحصول على حقوقه كاملة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلبية هذا الشرط، سيستمر داخل صفوف الفريق ولن يوافق على المغادرة.

وأضاف أن أحد الأندية أبدى اهتمامه بضم داري، لكنه اشترط أن يتحمل الأهلي قيمة راتبه بالكامل، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة الحمراء، لتتعقد بذلك فرص انتقال اللاعب في الوقت الحالي.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى استمرار داري مع الأهلي هو السيناريو الأقرب حتى الآن، خاصة مع تمسكه بالحصول على مستحقاته كاملة قبل التفكير في أي خطوة تتعلق بالرحيل.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات بمشواره القاري.

ومن المقرر إقامة المباراة، غدا الأحد 15 فبراير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 2.

ويكفي الجيش الملكي تحقيق التعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي، فيما في حال خسارته وفوز يانغ أفريكانز، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم هوية المتأهل برفقة الأهلي.