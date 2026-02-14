قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
أشرف داري يصدم إدارة الأهلي ويضع شرطا حاسما للرحيل.. ماذا حدث؟

أشرف داري
أشرف داري
أحمد أيمن

لا تزال أزمة المدافع المغربي أشرف داري مع الأهلي مستمرة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة الحالية، إلا أن اللاعب صدم إدراة القلعة الحمراء بشرط حاسم.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الميركاتو الصيفي قبل الماضي، إلا أن المارد الأحمر يرغب في إنهاء تعاقد اللاعب بالتراضي خاصة في ظل تراجع مستواه وكثرة إصاباته.

وبحسب عقد داري خلال مواسمه الأربعة مع الأهلي، فإنه تقاضى 800 ألف دولار في أول موسمين، وفي الموسم الثالث سيتقاضى 900 ألف دولار، أما الموسم الرابع فسوف يتقاضى مليون دولار.

شرط أشرف داري للرحيل عن الأهلي

بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن إدارة الأهلي تدرس إنهاء التعاقد مع اللاعب، خاصة بعد اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق عقب التعاقد مع يوسف بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهو ما دفع النادي للتفكير في فسخ عقد داري بالتراضي، إلا أن الأمور لا تبدو سهلة.

كشف شوبير في تصريحات إعلامية، أن المدافع المغربي وضع شرطًا حاسمًا للموافقة على الرحيل، يتمثل في حصوله على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، وبالعملة الأجنبية.

وأكد أن اللاعب يرفض فكرة فسخ التعاقد دون الحصول على حقوقه كاملة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلبية هذا الشرط، سيستمر داخل صفوف الفريق ولن يوافق على المغادرة.

وأضاف أن أحد الأندية أبدى اهتمامه بضم داري، لكنه اشترط أن يتحمل الأهلي قيمة راتبه بالكامل، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة الحمراء، لتتعقد بذلك فرص انتقال اللاعب في الوقت الحالي.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى استمرار داري مع الأهلي هو السيناريو الأقرب حتى الآن، خاصة مع تمسكه بالحصول على مستحقاته كاملة قبل التفكير في أي خطوة تتعلق بالرحيل.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات بمشواره القاري.

ومن المقرر إقامة المباراة، غدا الأحد 15 فبراير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 2.

ويكفي الجيش الملكي تحقيق التعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي، فيما في حال خسارته وفوز يانغ أفريكانز، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم هوية المتأهل برفقة الأهلي.

أشرف داري أزمة أشرف داري عقد أشرف داري مع الأهلي شرط أشرف داري للرحيل عن الأهلي موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

