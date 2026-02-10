قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
أحمد حسن يصدم جماهير الاهلي بشأن أشرف داري

ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تمسك أشرف داري بكامل مستحقاته المالية و حصوله على قيمة عقدة بالكامل من الأهلي .

وكتب أحمد حسن  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي: عرضنا على أشرف داري الحصول على نصف مستحقاته المادية لكن اللاعب رفض وتمسك بحصوله على قيمة عقده بالكامل.

وكان قد أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي مُلزم قانونيًا بسداد جميع المزايا المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب أشرف داري، بما في ذلك بدل السكن وكافة المستحقات الأخرى.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة 3 أشهر يمنحه الحق الكامل في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خبير اللوائح أن أفضل سيناريو متاح أمام الأهلي في الوقت الحالي يتمثل في التوصل إلى صيغة تراضٍ مع أشرف داري، تتيح إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي، دون الدخول في نزاعات قانونية قد تُكلف النادي كثيرًا.

وتطرق العمايرة إلى مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا أن أي عقد يتم بين ناديين ولاعب يجب تسجيله رسميًا على النظام الإلكتروني باتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة، مشددًا على أنه لا يجوز اعتماد عقد غير مُسجل، وإذا ادعى اللاعب أنه حر، فعليه تقديم ما يثبت ذلك قانونيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يقوم بتغيير نماذج العقود في كل موسم، وهو ما يمنع أي نادٍ من التوقيع مع لاعب في الوقت الحالي على أن ينضم رسميًا مع نهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

