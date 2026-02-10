قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم هليوليدو بثلاثية نظيفة في سوبر الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
محمد سمير

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في منافسات دوري سوبر رجال الكرة الطائرة الممتاز، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب فريق هليوليدو بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور قبل النهائي لموسم 2025-2026.

وجاء تفوق الأهلي واضحًا خلال مجريات اللقاء، حيث فرض سيطرته منذ الشوط الأول، ونجح في حسم المباراة بثبات فني وتركيز كبير، ليؤكد جديته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، يحقق الأهلي فوزه الثاني تواليًا في الدور قبل النهائي، بعدما افتتح مشواره بالفوز على هليوبوليس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحصد العلامة الكاملة ويعزز موقعه بين فرق الصدارة.

نظام الدور قبل النهائي في دوري السوبر

وتُقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام المجموعات، حيث تشهد كل مجموعة إقامة سبع جولات، انطلقت منافساتها في السابع من فبراير الجاري، على أن تُختتم يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة النهائية من دوري السوبر، والتي تشهد صراعًا قويًا لحسم اللقب في ختام الموسم

الأهلي هليوليدو الأهلي يهزم هليوليدو سوبر رجال الطائرة سوبر الطائرة رجال الكرة الطائرة الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز الانعزال الاجتماعي بدعوى السلام النفسي؟.. أمين الإفتاء يجيب

الجنة

للصائمين فقط.. الإفتاء توضح الحكمة من اختصاص باب الصيام باسم الريان

دار الإفتاء

الإفتاء توضح كيفية صلاة الجنازة وأفضل دعاء للميت.. تفاصيل

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد