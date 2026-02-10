الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم هليوليدو بثلاثية نظيفة في سوبر الطائرة

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في منافسات دوري سوبر رجال الكرة الطائرة الممتاز، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب فريق هليوليدو بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور قبل النهائي لموسم 2025-2026.

وجاء تفوق الأهلي واضحًا خلال مجريات اللقاء، حيث فرض سيطرته منذ الشوط الأول، ونجح في حسم المباراة بثبات فني وتركيز كبير، ليؤكد جديته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، يحقق الأهلي فوزه الثاني تواليًا في الدور قبل النهائي، بعدما افتتح مشواره بالفوز على هليوبوليس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحصد العلامة الكاملة ويعزز موقعه بين فرق الصدارة.

نظام الدور قبل النهائي في دوري السوبر

وتُقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام المجموعات، حيث تشهد كل مجموعة إقامة سبع جولات، انطلقت منافساتها في السابع من فبراير الجاري، على أن تُختتم يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة النهائية من دوري السوبر، والتي تشهد صراعًا قويًا لحسم اللقب في ختام الموسم