الملك المصري يكتب التاريخ.. صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في القرن الحادي والعشرين

اختارت شبكة «+Canal Plus» العالمية النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال القرن الحادي والعشرين، في تصنيف يعكس قيمته الفنية وتأثيره العالمي في كرة القدم الحديثة.

مركز متقدم بين عمالقة اللعبة

وجاء محمد صلاح في المركز الـ66 بالقائمة، متفوقًا على عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذين صنعوا تاريخًا حافلًا، أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو بطل العالم 2006، إلى جانب الألماني مايكل بالاك، والهولندي آريين روبن، فضلاً عن أسطورتي مانشستر يونايتد بول سكولز وريان جيجز.

مسيرة استثنائية في الملاعب الأوروبية

ويعد ظهور صلاح في هذه القائمة تتويجًا لمسيرة مميزة، قدم خلالها مستويات لافتة في كبرى الدوريات الأوروبية، خاصة مع ليفربول، حيث نجح في حصد العديد من البطولات الفردية والجماعية، وفرض نفسه كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة.

ميسي في الصدارة ورونالدو وصيفًا

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، ثم الفرنسي زين الدين زيدان ثالثًا، بينما حل البرازيلي رونالدو رابعًا، وجاء الألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، في المرتبة الخامسة.

مكانة عالمية وإنجاز عربي أفريقي

ويؤكد هذا التصنيف المكانة العالمية التي بات يتمتع بها محمد صلاح، كأحد أبرز نجوم القرن الحالي، وواحد من أنجح اللاعبين العرب والأفارقة في تاريخ كرة القدم.

أرقام وإنجازات لا تنسى

ويمتلك صلاح سجلًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، جعله من أكثر اللاعبين ثباتًا وتأثيرًا خلال العقد الأخير، حيث تُوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات أعوام 2017–2018، و2021–2022، و2024–2025، متفوقًا على أسماء أسطورية مثل آلان شيرر، وتييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وكيفين دي بروين.

موسم ذهبي وجوائز تاريخية

وشهد الموسم الماضي تتويج محمد صلاح بخمس جوائز فردية كبرى، أبرزها الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، إلى جانب جائزة رابطة الكتاب الرياضيين بنسبة تصويت تاريخية بلغت 90%.