قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الملك المصري يكتب التاريخ.. صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في القرن الحادي والعشرين

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

اختارت شبكة «+Canal Plus» العالمية النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال القرن الحادي والعشرين، في تصنيف يعكس قيمته الفنية وتأثيره العالمي في كرة القدم الحديثة.

مركز متقدم بين عمالقة اللعبة

وجاء محمد صلاح في المركز الـ66 بالقائمة، متفوقًا على عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذين صنعوا تاريخًا حافلًا، أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو بطل العالم 2006، إلى جانب الألماني مايكل بالاك، والهولندي آريين روبن، فضلاً عن أسطورتي مانشستر يونايتد بول سكولز وريان جيجز.

مسيرة استثنائية في الملاعب الأوروبية

ويعد ظهور صلاح في هذه القائمة تتويجًا لمسيرة مميزة، قدم خلالها مستويات لافتة في كبرى الدوريات الأوروبية، خاصة مع ليفربول، حيث نجح في حصد العديد من البطولات الفردية والجماعية، وفرض نفسه كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة.

ميسي في الصدارة ورونالدو وصيفًا

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، ثم الفرنسي زين الدين زيدان ثالثًا، بينما حل البرازيلي رونالدو رابعًا، وجاء الألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، في المرتبة الخامسة.

مكانة عالمية وإنجاز عربي أفريقي

ويؤكد هذا التصنيف المكانة العالمية التي بات يتمتع بها محمد صلاح، كأحد أبرز نجوم القرن الحالي، وواحد من أنجح اللاعبين العرب والأفارقة في تاريخ كرة القدم.

أرقام وإنجازات لا تنسى

ويمتلك صلاح سجلًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، جعله من أكثر اللاعبين ثباتًا وتأثيرًا خلال العقد الأخير، حيث تُوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات أعوام 2017–2018، و2021–2022، و2024–2025، متفوقًا على أسماء أسطورية مثل آلان شيرر، وتييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وكيفين دي بروين.

موسم ذهبي وجوائز تاريخية

وشهد الموسم الماضي تتويج محمد صلاح بخمس جوائز فردية كبرى، أبرزها الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، إلى جانب جائزة رابطة الكتاب الرياضيين بنسبة تصويت تاريخية بلغت 90%.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي ميسي رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه

أحمد موسى

أحمد موسى: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا

أحمد موسى

أحمد موسى يعلن القبض على المتهم بالتحريض على اغتياله في ساعتين فقط

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد