هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
اقتصاد

وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، والذكرى الخامسة والثلاثين لعيد التحرير، وذلك بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وكان في استقبال الوزير كلٌّ من السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، حيث نقل الوزير تهنئة القيادة السياسية المصرية إلى دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، في كلمته خلال الاحتفال، اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربطها بدولة الكويت الشقيقة، والتي قامت على أسس من الاحترام المتبادل والتضامن العربي والمواقف المشتركة، وشهدت على مدار العقود تعاونًا وثيقًا ومثمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا متميزًا للتكامل العربي البناء، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصادين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على تعميق أطر التعاون مع الأشقاء في دولة الكويت، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والتخزين الاستراتيجي، والتجارة الداخلية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وحماية المستهلك، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وثمَّن الوزير ما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية واقتصادية ملموسة، ودورها المحوري والفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب جهودها الداعمة للعمل العربي المشترك، ومساندة قضايا الأمة العربية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور شريف فاروق بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، وإلى القيادة الكويتية الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، متمنيًا لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار، ومؤكدًا اعتزاز مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع دولة الكويت، وتطلعها إلى مزيد من التعاون والتكامل خلال المرحلة المقبلة.

