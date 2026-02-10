قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل نابولي لمواجهة كومو بكأس إيطاليا

نابولي
نابولي
محمد سمير

يخوض فريق نابولي المواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره كومو، مساء اليوم الثلاثاء، على غرار منافسات كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي بكأس إيطاليا.

وجاء تشكيل نابولي الرسمي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش-سافيتش.

خط الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني، خوان جيسوس.

خط الوسط: باسكوالي ماززوكي، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إلماس، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم: أنطونيو فيرغارا، جيوفاني، راسموس هويلوند.

كأس إيطاليا نابولي فريق نابولي كومو منافسات كأس إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

إيهاب إمام، عضو مجلس النواب

إيهاب إمام يشيد بالتشكيل الوزاري الجديد: الحكومة أمام اختبار حقيقي

النائب هشام الحسيني ربيع

برلماني: التعديل الوزاري الجديد يعكس توجه الدولة لمرحلة أكثر كفاءة

الدكتور محمد أبو العلا،

أبو العلا: التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة للإصلاح والاستجابة لمطالب المواطنين

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد