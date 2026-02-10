تشكيل نابولي لمواجهة كومو بكأس إيطاليا

يخوض فريق نابولي المواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره كومو، مساء اليوم الثلاثاء، على غرار منافسات كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي بكأس إيطاليا.

وجاء تشكيل نابولي الرسمي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش-سافيتش.

خط الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني، خوان جيسوس.

خط الوسط: باسكوالي ماززوكي، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إلماس، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم: أنطونيو فيرغارا، جيوفاني، راسموس هويلوند.