الركراكي يستعد لضم 7 وجوه جديدة للمنتخب المغربي قبل المونديال

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب منتخب المغرب الوطني، وليد الركراكي، يخطط لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة “أسود الأطلس” استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، عبر استدعاء سبعة أسماء بارزة من المواهب الشابة التي فرضت نفسها في الدوريات الأوروبية.

ويستهدف الركراكي تعزيز صفوف المنتخب بأسماء جديدة بجانب القوام الأساسي، في محاولة لتحقيق توازن بين الخبرة والتجديد قبل انطلاق نهائيات المونديال.

ومن بين اللاعبين الذين يقتربون من تلقي الدعوة الرسمية للانضمام إلى المنتخب المغربي:

عثمان معما (واتفورد)

(واتفورد) ياسر الزابيري (رين)

(رين) إسماعيل باعوف (كامبور)

(كامبور) عمران لوزا (واتفورد)

(واتفورد) سمير المرابيط (ستراسبورغ)

(ستراسبورغ) أيوب بوعدي (ليل)

(ليل) يانيس البكراوي (إشتوريل)

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الركراكي للاستفادة من قدرات اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في الدوريات الأوروبية، خصوصًا الشباب منهم الذين يمتلكون إمكانيات فنية عالية وقدرة على المنافسة في أقوى البطولات.

ويعمل المنتخب المغربي على بناء تشكيلة قوية ومتوازنة استعدادًا لمواجهة التحديات القارية والدولية المقبلة، في مقدمتها منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى للفوز والمنافسة بقوة في أدوار البطولة الكبرى.